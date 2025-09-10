Obratite pozornost na ove jesenske datume: Prema numerologiji, donose priljev novca

Jesen donosi mnogo više od promjene boja lišća; prema astrolozima i drevnim tradicijama, donosi i zlatne prilike za financijski rast.

Od službenog početka 22. rujna pa sve do kraja godine, raspored planeta i posebni "sretni dani" stvaraju jedinstvenu energiju koju možete iskoristiti za važne poslovne poteze, investicije ili jednostavno za privlačenje obilja u svoj život.

Bilo da vjerujete u moć kozmosa ili jednostavno tražite pravi trenutak za djelovanje, ovaj vodič otkrit će vam ključne datume koji obećavaju sreću i prosperitet.

Rujan: Mjesec kozmičkih prekretnica

Početak jeseni obilježen je snažnim astrološkim događajima koji postavljaju temelje za promjene. Saturn se vraća u znak Riba, donoseći nagrade za trud uložen od 2023. godine, dok će pomrčina Mjeseca ubrzati sudbinske događaje. Ovo je mjesec u kojem se vjera u snove spaja s logikom i konkretnim djelovanjem.

Ključni datumi u rujnu:

7. rujna : Pun Mjesec i pomrčina Mjeseca u Ribama donose iznenadne, ali iznimno povoljne promjene i prilike. Energija ovog dana može vam na neočekivan način otvoriti vrata koja su dosad bila zatvorena.

: Pun Mjesec i pomrčina Mjeseca u Ribama donose iznenadne, ali iznimno povoljne promjene i prilike. Energija ovog dana može vam na neočekivan način otvoriti vrata koja su dosad bila zatvorena. 12. rujna : Astrološki grafikoni pokazuju vrhunac za poslovni uspjeh i optimizam. Zahvaljujući harmoničnom aspektu Sunca i Jupitera, ovo je idealan dan za pregovore, potpisivanje ugovora i pokretanje novih projekata. Vaše riječi i ideje imat će posebnu težinu.

: Astrološki grafikoni pokazuju vrhunac za poslovni uspjeh i optimizam. Zahvaljujući harmoničnom aspektu Sunca i Jupitera, ovo je idealan dan za pregovore, potpisivanje ugovora i pokretanje novih projekata. Vaše riječi i ideje imat će posebnu težinu. 22. rujna : Službeni početak jeseni poklapa se sa solarnom eklipsom u Djevici. Ovaj događaj označava početak novog karmičkog ciklusa, savršenog za postavljanje dugoročnih financijskih ciljeva i planova.

: Službeni početak jeseni poklapa se sa solarnom eklipsom u Djevici. Ovaj događaj označava početak novog karmičkog ciklusa, savršenog za postavljanje dugoročnih financijskih ciljeva i planova. Foto: Shutterstock

Listopad: Vrijeme za hrabre poteze i rast

Listopad je označen kao mjesec s moćnim astrološkim prilikama za novčani rast i poslovni napredak. Energija je usmjerena na akciju i materijalizaciju ideja.

Ako ste čekali pravi trenutak za veći financijski korak, listopad nudi nekoliko izvanrednih prilika.

Ključni datumi u listopadu:

6. listopada: Prema japanskoj tradiciji, ovo je jedan od najmoćnijih dana u godini. Spajaju se Tensha Nichi (dan nebeskog oprosta, idealan za nove početke bez tereta prošlosti) i Ichiryu Manbai Bi (dan kada se jedno zrno pretvara u deset tisuća). Vjeruje se da će se svaka investicija ili početak na ovaj dan višestruko isplatiti.

Prema japanskoj tradiciji, ovo je jedan od najmoćnijih dana u godini. Spajaju se Tensha Nichi (dan nebeskog oprosta, idealan za nove početke bez tereta prošlosti) i Ichiryu Manbai Bi (dan kada se jedno zrno pretvara u deset tisuća). Vjeruje se da će se svaka investicija ili početak na ovaj dan višestruko isplatiti. 8. listopada: Venera, planet novca i vrijednosti, u harmoničnom je odnosu s Jupiterom, planetom sreće i ekspanzije. Prema analizama portala Cafe Astrology, ovo je vrhunac sreće i optimizma, izuzetno povoljan dan za financijske odluke i ulaganja.

Venera, planet novca i vrijednosti, u harmoničnom je odnosu s Jupiterom, planetom sreće i ekspanzije. Prema analizama portala Cafe Astrology, ovo je vrhunac sreće i optimizma, izuzetno povoljan dan za financijske odluke i ulaganja. 28. listopada: Najjači dan za poslovni uspjeh u listopadu. Mars, planet akcije, i Jupiter udružuju snage, dajući vam hrabrost, energiju i sreću za realizaciju najambicioznijih ciljeva.

Najjači dan za poslovni uspjeh u listopadu. Mars, planet akcije, i Jupiter udružuju snage, dajući vam hrabrost, energiju i sreću za realizaciju najambicioznijih ciljeva. Foto: Shutterstock

Studeni i prosinac: Ubiranje plodova i planiranje budućnosti

Kraj jeseni donosi mirniju energiju, idealnu za ubiranje plodova prethodnog rada i postavljanje čvrstih temelja za budućnost. Ovo je vrijeme kada se trud konačno materijalizira i kada se otvaraju neočekivane prilike za financijsku stabilnost.

Ključni datumi u studenom i prosincu: