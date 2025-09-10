Obratite pozornost na ove jesenske datume: Prema numerologiji, donose priljev novca
Jesen donosi niz astroloških i tradicionalnih sretnih dana koji se smatraju izuzetno povoljnima za novčani priljev, poslovne odluke i privlačenje obilja
Jesen donosi mnogo više od promjene boja lišća; prema astrolozima i drevnim tradicijama, donosi i zlatne prilike za financijski rast.
Od službenog početka 22. rujna pa sve do kraja godine, raspored planeta i posebni "sretni dani" stvaraju jedinstvenu energiju koju možete iskoristiti za važne poslovne poteze, investicije ili jednostavno za privlačenje obilja u svoj život.
Bilo da vjerujete u moć kozmosa ili jednostavno tražite pravi trenutak za djelovanje, ovaj vodič otkrit će vam ključne datume koji obećavaju sreću i prosperitet.
Rujan: Mjesec kozmičkih prekretnica
Početak jeseni obilježen je snažnim astrološkim događajima koji postavljaju temelje za promjene. Saturn se vraća u znak Riba, donoseći nagrade za trud uložen od 2023. godine, dok će pomrčina Mjeseca ubrzati sudbinske događaje. Ovo je mjesec u kojem se vjera u snove spaja s logikom i konkretnim djelovanjem.
Ključni datumi u rujnu:
- 7. rujna: Pun Mjesec i pomrčina Mjeseca u Ribama donose iznenadne, ali iznimno povoljne promjene i prilike. Energija ovog dana može vam na neočekivan način otvoriti vrata koja su dosad bila zatvorena.
- 12. rujna: Astrološki grafikoni pokazuju vrhunac za poslovni uspjeh i optimizam. Zahvaljujući harmoničnom aspektu Sunca i Jupitera, ovo je idealan dan za pregovore, potpisivanje ugovora i pokretanje novih projekata. Vaše riječi i ideje imat će posebnu težinu.
- 22. rujna: Službeni početak jeseni poklapa se sa solarnom eklipsom u Djevici. Ovaj događaj označava početak novog karmičkog ciklusa, savršenog za postavljanje dugoročnih financijskih ciljeva i planova.
Listopad: Vrijeme za hrabre poteze i rast
Listopad je označen kao mjesec s moćnim astrološkim prilikama za novčani rast i poslovni napredak. Energija je usmjerena na akciju i materijalizaciju ideja.
Ako ste čekali pravi trenutak za veći financijski korak, listopad nudi nekoliko izvanrednih prilika.
Ključni datumi u listopadu:
- 6. listopada: Prema japanskoj tradiciji, ovo je jedan od najmoćnijih dana u godini. Spajaju se Tensha Nichi (dan nebeskog oprosta, idealan za nove početke bez tereta prošlosti) i Ichiryu Manbai Bi (dan kada se jedno zrno pretvara u deset tisuća). Vjeruje se da će se svaka investicija ili početak na ovaj dan višestruko isplatiti.
- 8. listopada: Venera, planet novca i vrijednosti, u harmoničnom je odnosu s Jupiterom, planetom sreće i ekspanzije. Prema analizama portala Cafe Astrology, ovo je vrhunac sreće i optimizma, izuzetno povoljan dan za financijske odluke i ulaganja.
- 28. listopada: Najjači dan za poslovni uspjeh u listopadu. Mars, planet akcije, i Jupiter udružuju snage, dajući vam hrabrost, energiju i sreću za realizaciju najambicioznijih ciljeva.
Studeni i prosinac: Ubiranje plodova i planiranje budućnosti
Kraj jeseni donosi mirniju energiju, idealnu za ubiranje plodova prethodnog rada i postavljanje čvrstih temelja za budućnost. Ovo je vrijeme kada se trud konačno materijalizira i kada se otvaraju neočekivane prilike za financijsku stabilnost.
Ključni datumi u studenom i prosincu:
- 17. studenog: Još jedan iznimno sretan dan za posao i optimizam. Snažan pozitivan utjecaj Sunca i Jupitera donosi priznanja, uspjeh i prilike za napredovanje.
- 27. studenog: Jupiter blagoslivlja financije, a ovaj je dan posebno sretan za škorpione, kojima se mogu otvoriti neočekivani izvori prihoda. Ipak, pozitivna energija bit će dostupna svima koji su spremni prepoznati priliku.
- 21. prosinca: Posljednji i, prema nekim tradicijama, najmoćniji sretan dan 2025. godine. Ovaj datum spaja čak tri povoljna utjecaja iz japanske tradicije, uključujući Tensha Nichi i Ichiryu Manbai Bi. Idealan je za zaključivanje godine s financijskim blagoslovom i postavljanje namjera za obilje u idućoj godini.