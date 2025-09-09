Nakon Babe Vange ni Nostradamus nas nije poštedio mogućeg kaosa ove jeseni: Stiže kraj svijeta?

Kako ljeto polako dolazi svom kraju, a jesen se približava, mnogi s mješavinom znatiželje i strepnje razmišljaju što će donijeti nadolazeći mjeseci.

U potrazi za odgovorima, pogledi se neizbježno okreću prema najpoznatijem proroku u povijesti - Michelu de Nostredameu. Francuski liječnik i astrolog iz 16. stoljeća, poznatiji kao Nostradamus, ostavio je iza sebe zbirku od 942 zagonetne katrene u svojoj knjizi "Proročanstva" iz 1555. godine.

Stoljećima kasnije, njegova predviđanja i dalje intrigiraju, plaše i potiču beskrajne debate. Njegova predviđanja za 2025. godinu oslikavaju sliku prepunu dramatičnih događaja koji bi mogli eskalirati ili se odviti upravo tijekom jeseni. Od ratova i prirodnih katastrofa do kozmičkih prijetnji, evo što, prema tumačenjima njegovih spisa, čeka čovječanstvo.

Ratovi, nemiri i kraj jednog sukoba

Jedno od najčešće spominjanih predviđanja za 2025. godinu tiče se "okrutnih ratova" koji bi mogli buknuti diljem Europe. U svjetlu postojećih geopolitičkih napetosti, ovakvo proročanstvo zvuči posebno zlokobno.

Tumači vjeruju da bi se postojeći sukobi mogli proširiti ili da bi mogli izbiti novi, donoseći velike izazove i prepreke. Zanimljivo, Nostradamus navodno predviđa i mogući kraj rata u Ukrajini. Jedan katren govori o tome kako će "kroz dugi rat cijela vojska biti iscrpljena, tako da neće naći novca za vojnike".

Ovo se tumači kao iscrpljivanje resursa jedne ili obje strane, što bi moglo dovesti do prekida sukoba. Nemiri se ne predviđaju samo između država. Za Englesku.

Neki spekuliraju da se "okrutni ratovi" ne odnose na stvarni oružani sukob, već na žestoku borbu za prijestolje unutar kraljevske obitelji, potencijalno između prinčeva Williama i Harryja nakon smrti kralja Charlesa III.

Foto: Profimedia

Planet u kaosu: Vatra, voda i kuga

Nostradamusova vizija za 2025. godinu nije poštedjela ni sam planet. Predviđaju se prirodne katastrofe epskih razmjera, uključujući razorne potrese i vulkanske erupcije koje će uzrokovati kaos i odnijeti milijune života.

Jedno proročanstvo kaže: "U zemlji poznatoj kao svjetski vrt, planine će rigati vatru, a ljudi će biti prisiljeni piti sumpornu vodu." Mnogi vjeruju da se "svjetski vrt" odnosi na amazonsku prašumu, što ukazuje na kataklizmu u Južnoj Americi.

Osim vatre, prijeti i voda. Nostradamus spominje drastične promjene vremenskih obrazaca i podizanje razine mora. Jedno od najbizarnijih proročanstava govori o usponu "Vodenog Carstva": "Iz dubina će se uzdići vladar, usred poplava koje sežu do neba... Carstva će pasti, a novi valovi će vladati."

Tumačenja se kreću od metaforičkog opisa posljedica klimatskih promjena do fantastičnih teorija o pojavi novog svjetskog poretka ili vladara iz oceana, popularno nazvanog "Aquaman".

Kao da to nije dovoljno, spomenuta "drevna kuga" u Engleskoj izaziva posebnu jezu. Iako bi se moglo raditi o metafori, pomisao na povratak bolesti poput Crne kuge ili izbijanje nove, smrtonosne pandemije ledi krv u žilama.

Foto: Profimedia

Nebeska prijetnja i globalni slom

Možda i najšokantnije Nostradamusovo predviđanje za 2025. jest ono o udaru nebeskog tijela. Proročanstvo opisuje kako će se "s kozmosa uzdići vatrena kugla, vjesnik sudbine, dok svijet preklinje". Mnogi vjeruju da ovi stihovi najavljuju udar asteroida ili kometa s kataklizmičkim posljedicama.

Iako NASA i druge svemirske agencije prate objekte u blizini Zemlje i trenutno ne vide prijetnju, Nostradamusova vizija sugerira iznenadan i razoran događaj. Alternativno tumačenje jest da "vatrena kugla" nije asteroid, već atomska bomba - ultimativni spoj "znanosti i sudbine".

Uz fizičke prijetnje, predviđa se i globalni ekonomski kolaps. Tumačenja govore o teškoj financijskoj krizi koja bi mogla dovesti do masovnog siromaštva i nestabilnosti.

Foto: Profimedia

U svijetu u kojem se mnoge nacije već bore s dugovima i ekonomskim izazovima, ovakvo predviđanje djeluje uznemirujuće realno.

Ipak, nije sve tako crno. U moru mračnih vizija, nazire se i tračak nade. Neka tumačenja Nostradamusovih spisa ukazuju na značajan tehnološki napredak u 2025. godini.

Novi izumi i otkrića mogli bi transformirati medicinu, komunikaciju i transport te potencijalno poboljšati kvalitetu života za mnoge.