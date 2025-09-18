Trump se danas susreće s britanskim premijerom: Poznato koje će im darove primiti on i Melania

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DRUGI NJEGOV POSJET /

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da mu je njegov posjet Velikoj Britaniji bila "jedna od najvećih počasti" u životu, u govoru na večeri u dvorcu Windsor.

Donald Trump je istaknuo da je jedini američki predsjednik koji je dva puta posjetio tu državu, zadnji put 2019.

"To je zaista jedna od najvećih počasti u mojem životu", rekao je pred kraljem Charlesom III. i 160 uzvanika.

Predsjednik je ponovno spomenuo "vezu" između Britanije i SAD-a. Govoreći o tim "posebnim odnosima" rekao je da s američkog stajališta riječ "poseban" "nije ni izbliza dovoljna".

Net.hr donosi vam prijenos uživo njihovog današnjeg susreta.

Trump se danas susreće s britanskim premijerom Keir Starmerom. Trumpovi će dobiti i darove.

Trumpu će biti uručena crvena aktovka koju vladini ministri koriste za držanje i prijevoz službenih ministarskih dokumenata - za koju Downing Street 10 kaže da će "simbolizirati poseban odnos između Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a".

Prva dama dobit će svileni šal temeljen na umjetničkom djelu koje su izradila djeca iz londonske ukrajinske škole St Mary's pod nazivom "We Can Dream Again" - u čast njezinih napora da pomogne djeci zahvaćenoj ratom. Šalu je dizajnirala ukrajinska umjetnica Mariya Dykalo.

Trumpovi će također dobiti košaru s lokalnim darovima iz Chequersa, uključujući domaće džemove i uzorke domaćeg prhkog tijesta. U košari će se naći i dvije ručno izrađene engleske šalice od koštanog porculana lokalnog dizajnera, dvije kuglice s prikazom dame i nešto laganog štiva - povijest imanja britanske autorice Norme Major iz 1996. godine, koja opisuje njegovo upravljanje u to vrijeme i živote premijera koji su tamo živjeli.