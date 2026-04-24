Naručio je burger veći od vlastite glave i dobio samo 20 minuta da ga smaže!

Adam Moran, Britanac poznat pod nadimkom BeardMeatsFood, odvažio se nedavno na zanimljiv gastronomski izazov i u lisabonskom restoranu naziva "Ribs & Company" naručio gigantski burger naziva OMG.

Moran je dobio tek dvadeset minuta da svlada to čudovište načinjeno od kilograma mesa, pa od djelatnika restorana doznao da je do danas samo jednoj osobi uspjelo dovršiti misiju.

Jednom kada je ugledao tog monstruma od burgera, Britanac je priznao da je osjetio kako mu samopouzdanje pada, a sumnju kod njega je dodatno izazvao i podatak da je u deset godina više od šest stotina gostiju položilo vilice i noževe prije dovršenog zadatka.

Moranu je usto rečeno da mora pojesti i apsolutno sve priloge, međutim jednom kada se bacio na posao, uhvatio je tempo koji je oduševio okupljene goste.

"Ispričavam se, ali moram jesti poput svinje. Naprosto nema drugog načina", rekao je muškarac kojeg na YouTubeu prati gotovo šest i pol milijuna ljudi.

Da će uspješno dovršiti izazov, okupljenima je postalo jasno otprilike na poluvremenu, na isteku desete minute, jer je već tada Moranu na tanjuru ostala samo četvrtina burgera.

Preostalo je dokrajčio otprilike dvije minute prije kraja, što je izazvalo oduševljenje i ovacije među okupljenima.

Kao nagradu za uspješno dovršen zadatak, Moranu je rečeno da ništa ne mora platiti, a usto je dobio i majicu, mjesto na zidu slavnih i prigodnu čašu za pivo.

Video je dosad skupio gotovo deset milijuna pregleda, pa predlažemo da u nastavku i vi pogledate kako je izgledala ta bitka nakon koje je, nevjerojatno ali istinito, Moran zatražio desert!