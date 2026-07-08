Zadatak iz matematike za prvi razred izazvao buru među Hrvatima: 'Ovo je preteško za djecu'

Matematika je mnogim učenicima jedan od najzahtjevnijih predmeta, no istovremeno često izaziva i najveću znatiželju. Posebno kada se naizgled jednostavni zadaci pretvore u rasprave koje podijele mišljenja roditelja, učitelja i ljubitelja matematike.

Društvene mreže redovito preplave matematički izazovi - od kratkih računskih zadataka koji zbune i iskusne do složenijih problema koji zahtijevaju dobro razmišljanje i pažljivo čitanje. Upravo takvi primjeri često postanu viralni jer otvaraju pitanje postoji li samo jedan točan način rješavanja ili je problem u samom zadatku.

Jedan od posljednjih izazvao je veliku raspravu na Facebook stranici "Matematika potpuno riješeni zadaci", koja mnogima služi kao mjesto za pomoć, razmjenu znanja i provjeru rješenja.

Naime, jedna korisnica ostala je iznenađena zadatkom koji se nalazi u školskoj zbirci iz matematike.

"Neki roditelji tvrde da ovo nije zadatak primjeren za prvi razred osnovne škole. Što vi mislite?", upitala je ostale korisnike.

Primjeren zadatak

U komentarima se ubrzo razvila prava rasprava. Jedni smatraju kako je ovaj zadatak itekako primjeren prvašićima te da odgovara razini znanja koju učenici prvog razreda trebaju usvojiti.

"Ne komentiram inače, al evo mama sam djeteta koje je (upravo) završilo prvi razred i ovom zadatku je prethodilo gradivo s novcima tj. doslovno eurima i zadatak je primjeren prvom razredu", napisala je jedna od korisnica.

"Također kao mama prvašića mogu reći da je primjeren dobi. Gradivo prije toga napravilo je lijep uvod u zadatak, e sad što djeca često imaju problem s čitanjem s razumijevanjem to je drugi par cipela", dodala je još jedna.

Preteško za djecu te dobi

Ipak, mnogi korisnici smatraju da je ovakav zadatak prezahtjevan za prvašiće te da bi učenicima te dobi mogao predstavljati nepotrebnu prepreku umjesto poticaja za učenje.

"Po meni svaki zadatak koji učenik ne može sam odraditi - nije primjeren. Mislim da dijete mora pitati odrasle za pomoć oko ovog zadatka. Također, dolaze s različitim predznnajem čitanja, čitanja s razumijevanjem i ne razumijem potrebu zbunjivati ih u prvom osnovne", kazala je jedna korisnica.

"Nisu svi zadaci za svakoga. Zato je sistematiziran na razinama. Ovo je zadatak za djecu koja znaju čitati s razumijevanjem i razmišljati", složila se druga žena.

Dvostruka mišljenja

Neki su pak imali podijeljena mišljenja, ističući kako zadatak s jedne strane može biti dobar izazov za razvoj logičkog razmišljanja, dok s druge strane smatraju da bi mogao biti previše zahtjevan za učenike koji su tek krenuli usvajati osnovne matematičke vještine.

"Ako uzmemo u obzir da se u prvom razredu uče osnove čitanja i pisanja, a novčanice Eura su apstraktan pojam, ovo nikako nije zadatak za prvašića. S druge strane, ako danas vrtićanci znaju uključiti i postaviti PlayStation, pokrenuti svaku željenu igru na mobitelu, onda je ovaj zadatak prelagan", zaključila je jedna osoba.