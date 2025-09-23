Hrvati poludjeli zbog ovog zadatka iz zbirke za treći razred osnovne škole: Možete li ga vi riješiti?

Matematika u školama često se pokaže kao najveći izazov mnogim učenicima - od osnovnih računskih operacija, pa sve do jednadžbi koje djeluju poput nerješive zagonetke. No, u posljednje vrijeme sve češće se događa da ne muči samo djecu, već i roditelje.

Na društvenim mrežama redovito se pojavljuju primjeri zadataka iz školskih zbirki koji uspijevaju izludjeti odrasle, a mnogi se pitaju: "Ako mi ne možemo doći do točnog rješenja, kako će onda učenici trećeg razreda uspjeti?"

Jedna takva situacija izazvala je veliku raspravu kada je majka podijelila zadatak iz zbirke matematike za treći razred osnovne škole. Zadatak glasi:

"Brat i sestra su prije 15 godina zajedno imali 25 godina. Koliko će imati za 15 godina?"

'Ovo je previše za djecu tog uzrasta'

U komentarima su se javili brojni korisnici, od kojih su mnogi bili zbunjeni zbog ovakvog zadatka.

"Ovakvi napredni zadaci se radi na dodatnoj nastavi.Vjerojatno je takav zadatak u udžbeniku bio označen 'za one koji žele znati više'", "To nije za dijete u trećem razredu osnovne škole", "Mislim da je to za djecu toga uzrasta, malo previše", pisali su jedni.

'Dijete treba razmišljati logički'

No, dok su jedni roditelji bili potpuno zbunjeni ovim zadatkom, drugi su ga doživjeli kao trivijalan i prelagan. Nije im bilo jasno kako ga odrasli ljudi ne znaju riješiti, pa su u komentarima izražavali iznenađenje, a ponekad i frustraciju.

"Najbolje djecu ne slati u školu. Dati im mobitel u ruke. Cijeli dan naravno. Probuditi ih na ručak, a nakon buđenja za večeru uputit ih s cigaretama i 'pizzom'", "Gledam odgovore i ne mogu se načuditi. Sramotno", "Vrlo jednostavno. Naučiti dijete da razmišlja logički", "Zadatak je toliko jednostavan da stvarno ne bi smio biti problem", tvrde drugi.

Koji je točan odgovor?

Treći su pak na razne načine pokušavali doći do točnog odgovora i većina je zaključila da je rješenje 85.

Dakle, ako su brat i sestra prije 15 godina zajedno imali 25 godina, danas imaju ukupno 55, jer je svatko od njih u međuvremenu ostario za 15 godina (25 + 15 + 15 = 55). To dalje znači da će za 15 godina oboje imati 85 (55 + 15 + 15 = 85).