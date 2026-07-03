Ovim znakovima druga polovica 2026. donosi pravi pakao: Život se ruši, a veze pucaju

Druga polovica 2026. godine donosi intenziviranje astroloških utjecaja koji su obilježili početak godine. Dok je za sve znakove ovo razdoblje transformacije i novih početaka, četiri horoskopska znaka izdvajaju se kao ona koja će se suočiti s najdubljim i najzahtjevnijim životnim lekcijama.

Ključni "krivac" za ove testove zrelosti je Saturn, planet discipline, odgovornosti i karme, koji je u veljači ušao u vatrenog Ovna. Njegova energija, koja traži strukturu i red, sada je u punoj snazi, stavljajući pod pritisak temelje na kojima ovi znakovi grade svoje živote.

Za njih, sljedeći mjeseci neće biti lagana šetnja, već maraton koji zahtijeva izdržljivost, strpljenje i hrabrost da se suoče s istinom.

Ovan: Test identiteta i suočavanje sa samim sobom

Za ovnove, s moćnim Saturnom u njihovu vlastitom znaku, ovo je razdoblje potpunog redefiniranja osobnog identiteta. Impulzivnost i djelovanje bez plana, karakteristike koje su im često služile kao pogonsko gorivo, sada postaju prepreka.

Svemir ih doslovno tjera da uspore, preispitaju svoje dosadašnje odluke i počnu graditi život na čvršćim temeljima. Ovo je dvogodišnji test zrelosti koji stavlja pod lupu sve aspekte njihova života - od karijere i osobnih ciljeva do fizičkog zdravlja i energije.

Samopouzdanje bi moglo biti poljuljano jer će se suočiti s ograničenjima i preprekama koje zahtijevaju strpljenje, vrlinu koju Ovnovi teško usvajaju. Osjećaj da su sputani i da ne mogu napredovati željenom brzinom bit će sveprisutan. Međutim, upravo kroz te frustracije učit će najvažnije lekcije o disciplini i odgovornosti.

Sve što su dosad zanemarivali, posebice vlastito zdravlje i dugoročne posljedice svojih djela, sada dolazi na naplatu. Borba s autoritetima, ali i sa samim sobom, bit će neizbježna. Ovo nije vrijeme za kratkoročne pobjede, već za polaganje temelja za budućnost koja će biti trajnija i stabilnija.

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Rak: Pritisak između karijere i obiteljskog utočišta

Položaj Saturna u Ovnu stvara izrazito napet aspekt prema osjetljivom znaku Raka, stavljajući u središte pozornosti dva ključna područja njihova života: karijeru i dom. Rakovi će osjećati ogroman pritisak da se dokažu na poslovnom planu i ostvare profesionalne ambicije, no istovremeno će obiteljske obveze i odgovornosti postajati sve zahtjevnije. Mnogi će imati osjećaj da neprestano balansiraju na rubu između velikog uspjeha i potpunog kolapsa.

Ključ preživljavanja ovog razdoblja leži u pronalaženju ravnoteže, što će biti iznimno teško. Jupiter, planet sreće, napustio je njihov znak sredinom godine, čime je završilo razdoblje ekspanzije, a započelo vrijeme napornog rada.

Osjećat će se kao da moraju biti stup koji sve drži na okupu, kako na poslu tako i kod kuće, što će ih iscrpljivati. Partnerski odnosi, bilo ljubavni ili poslovni, također će proći test zrelosti.

Rakovi će morati naučiti postaviti jasne granice i prestati preuzimati tuđe terete na svoja leđa. Suočavanje s činjenicom da ne mogu svima udovoljiti bit će bolno, ali nužno za njihov osobni mir i dugoročnu stabilnost.

Vaga: Istina u odnosima izlazi na vidjelo

Za vage, znak koji živi za sklad i partnerstvo, Saturnov tranzit kroz suprotnog Ovna donosi najveći test upravo u području odnosa. Sljedeći mjeseci bit će razdoblje suočavanja s golom istinom o svim važnim vezama u njihovu životu - ljubavnim, poslovnim i prijateljskim.

Saturn djeluje kao strogi revizor koji nemilosrdno ruši sve što nije izgrađeno na iskrenim i stabilnim temeljima. Iluzije o savršenim odnosima će se rasplinuti, a na površinu će isplivati svi problemi koji su se dugo gurali pod tepih.

Ovo je vrijeme kada će se veze ili raspasti ili transformirati u nešto puno dublje i posvećenije. Vage će biti primorane napustiti svoju urođenu sklonost ugađanju drugima i izbjegavanju sukoba. Svemir će od njih zahtijevati da se zauzmu za sebe, postave jasne granice i kažu "ne" kada je to potrebno.

Mnoge će Vage shvatiti da su u nekim odnosima žrtvovale previše sebe radi prividnog mira. Proces će biti težak i emocionalno iscrpljujuć, no krajnji rezultat je oslobođenje od toksičnih veza i stvaranje prostora za autentične odnose koji ih istinski ispunjavaju.

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Jarac: Restrukturiranje temelja i obiteljski izazovi

Iako je Saturn njihov vladajući planet, njegov trenutni položaj donosi Jarčevima duboke izazove unutar doma i obitelji. Ovaj tranzit aktivira njihovo polje emocionalnih temelja, korijena i privatnog života, tjerajući ih na ozbiljno restrukturiranje i suočavanje s duboko ukorijenjenim karmičkim obrascima.

Ambiciozni jarčevi, koji su navikli fokusirati se na karijeru, sada će biti prisiljeni okrenuti se unutra i posvetiti se temama koje su dugo izbjegavali. Privatni život i obiteljski odnosi postat će izvor tenzije i zahtijevat će njihovu punu pažnju.

Mogli bi osjećati emocionalnu težinu, nostalgiju ili čak osjećaj izoliranosti unutar vlastitog doma. Obiteljske obveze postat će zahtjevnije, a moguće je i rješavanje kompliciranih pitanja vezanih uz nekretnine ili selidbu.

Mnogi će imati osjećaj da gube tlo pod nogama i da se sve ono što su mukotrpno gradili sada klima. Ovo je vrijeme kada moraju ponovno učvrstiti svoje temelje, ne samo materijalne, već i one emocionalne.