Modrić donio konačnu odluku! Milan povukao potez koji je iznenadio navijače

Luka Modrić i Milan postigli su dogovor o produljenju suradnje pa bi hrvatski kapetan trebao ostati na San Siru do 30. lipnja 2027., objavio je talijanski Sky Sport. Preostalo je još samo službeno potpisivanje ugovora.

Modrić je u Milan stigao prošlog ljeta nakon 13 godina provedenih u Real Madridu. U prvoj sezoni upisao je 34 nastupa, postigao dva pogotka i dodao tri asistencije, potvrdivši da i uoči 41. rođendana može igrati na visokoj razini.

Njegove igre oduševile su navijače i klupsko vodstvo, koje je odlučilo zadržati iskusnog veznjaka još jednu sezonu. Iako se očekuje da će imati nešto manju minutažu nego prošle godine, Modrić će i dalje biti važan dio momčadi pod vodstvom novog trenera Rubena Amorima, koji je više puta istaknuo kako želi da hrvatski maestro ostane u klubu.