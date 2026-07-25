Crni kolovoz stiže za ova četiri znaka: Jedni prekidaju vezu, drugi ostaju bez novca

Dok ljeto bude na svom vrhuncu, kolovoz 2026. godine donosi iznimno moćnu i transformativnu astrološku klimu. Nebeski ples planeta obilježit će dva ključna događaja: sezona pomrčina koja će nas suočiti s dubokim unutarnjim promjenama.

Riječ je o potpunoj pomrčini Sunca u dramatičnom Lavu i djelomičnoj pomrčini Mjeseca u sanjivim Ribama, događajima koji obećavaju i završetke i nove početke.

Iako će energija ovih tranzita utjecati na sve nas, astrolozi ističu kako će četiri horoskopska znaka osjetiti njihov utjecaj najintenzivnije, suočavajući se s testovima koji će od njih zahtijevati hrabrost, strpljenje i iskrenost prema samima sebi.

Astro-klima kolovoza: Vrijeme velikih promjena

Da bismo razumjeli izazove koji dolaze, važno je promotriti širu sliku. Vrhunac mjeseca događa se oko 12. kolovoza s potpunom pomrčinom Sunca u znaku Lava.

Pomrčine Sunca uvijek označavaju moćne nove početke, no ovaj put, u znaku koji vlada srcem, kreativnošću i identitetom, poziv je usmjeren na otpuštanje starih priča o sebi. Riječ je o oslobađanju od potrebe za vanjskim odobravanjem i lažnih maski koje smo nosili radi pripadnosti.

S druge strane, 28. kolovoza čeka nas djelomična pomrčina Mjeseca u Ribama. Ovaj događaj donosi emocionalno i duhovno razrješenje, otapajući identitete, vezanosti i priče čije je vrijeme isteklo.

Uz to, ulazak borbenog Marsa u osjećajnog Raka 11. kolovoza pojačat će emocionalne reakcije, dok će Jupiter u Lavu sve dodatno amplificirati, čineći ovaj mjesec periodom u kojem se ništa ne može sakriti.

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Znakovi na udaru zvijezda

Ove snažne kozmičke struje najviše će uzburkati živote četiriju horoskopskih znakova. Za njih kolovoz neće biti mjesec pasivnog promatranja, već aktivnog sudjelovanja u promjenama koje će ih, iako možda neugodne, usmjeriti prema autentičnijem putu.

Ovan: Test strpljenja na poslu i u ljubavi

Za vatrene ovnove, koji su navikli preuzimati inicijativu, kolovoz donosi značajne frustracije. Na poslovnom planu mogli bi se osjećati sputano pravilima i autoritetom, što će dovesti do sukoba s nadređenima i preispitivanja vlastitog profesionalnog smjera.

Pomrčina u Lavu aktivirat će njihovu potrebu za kreativnom slobodom, no istovremeno će osvijetliti stare obrasce ponašanja vezane uz ego i potrebu za priznanjem.

U privatnim odnosima, ovnovi će teško podnositi osjećaj kontrole, što može dovesti do otvaranja dugo potiskivanih tema. Nakupljeni stres mogao bi se odraziti na njihovu razinu energije, stoga će im biti ključno pronaći zdrave načine za oslobađanje od napetosti.

Savjet zvijezda je da ovu energiju ne koriste za borbu, već za tiho zatvaranje poglavlja koja im više ne služe.

Rak: Pritisak na obiteljskom i financijskom planu

Rakovi će se naći pod pritiskom s dvije strane: obitelji i financija. Mogući su neočekivani troškovi vezani uz dom ili starije članove obitelji, što će stvoriti osjećaj nesigurnosti.

Ulazak Marsa u njihov znak 11. kolovoza dat će im dodatnu energiju, ali će istovremeno pojačati njihovu zaštitničku i obrambenu prirodu. To može dovesti do napetosti ako se osjete ugroženo ili ako partner zatraži otvoreniji razgovor umjesto njihovog karakterističnog povlačenja u oklop.

Pojačana briga za druge mogla bi ih emocionalno iscrpiti do te mjere da će partner u ljubavnoj vezi osjetiti kako su problemi drugih postali važniji od njihovog odnosa.

Pomrčina u Lavu poziva ih da preispitaju identitete izgrađene na dokazivanju vlastite vrijednosti kroz žrtvu, podsjećajući ih da njihova vrijednost nije uvjetovana onim što čine za druge.

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Blizanci: Komunikacijski šumovi i mentalni umor

Komunikacija, koja je inače najjače oružje blizanaca, u kolovozu bi se mogla pretvoriti u izvor stresa. Na poslu su mogući nesporazumi uzrokovani tuđim pogreškama ili dezinformacijama, zbog čega će morati dvaput provjeravati svaki podatak.

Pomrčina Sunca u Lavu oslobodit će stari narativ ili način izražavanja, što može biti neuredan i zbunjujući proces. U ljubavnom životu, partner bi mogao inzistirati na ozbiljnom razgovoru o budućnosti ili o temama koje su Blizanci vješto izbjegavali.

Užurbani ritam i nedostatak pravog odmora dovest će do mentalnog umora i pada koncentracije. Pomrčina Mjeseca u Ribama krajem mjeseca mogla bi označiti kraj jednog profesionalnog poglavlja, što će dodatno pojačati osjećaj neizvjesnosti, ali i otvoriti prostor za nešto što je više u skladu s njihovom dušom.

Lav: Vrijeme za 'kozmički reset' i preispitivanje ega

Kao zvijezde mjeseca, lavovi će se naći u samom epicentru "kozmičkog kaosa". Potpuna pomrčina Sunca u njihovom znaku 12. kolovoza donosi poziv na potpuni reset identiteta.

Ovo je vrijeme dubokog osobnog oslobođenja i obnove. Sve maske, uloge i izvedbe koje više ne odražavaju njihovu istinsku prirodu bit će skinute. Iako će im Jupiter u njihovom znaku donositi brojne prilike za rast i ekspanziju, pomrčina će ih podsjetiti na važnost skromnosti.

Ako su u posljednje vrijeme živjeli u skladu s tuđim očekivanjima, a ne vlastitom istinom, ovaj bi ih događaj mogao naglo prodrmati i usmjeriti na pravi put.

Izazov za lavove bit će otpustiti potrebu da budu viđeni i prihvaćeni pod svaku cijenu i umjesto toga postati iskreniji prema sebi, čak i ako to znači da će privremeno ostati bez pljeska publike.