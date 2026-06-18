Aleksandra Prijović ima novu pjesmu: Drugačijim imidžem i zvukom (raz)očarala publiku
Sam naziv pjesme privukao je veliku pažnju, a tekst govori o neodoljivoj privlačnosti prema muškarcu koji je izvana lijep, ali karakterno loš
Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Aleksandra Prijović (30), ponovno je uzburkala scenu. Nakon golemog uspjeha turneje "Od Istoka Do Zapada", pjevačica je danas iznenadila obožavatelje objavom prvog singla s novog albuma. Kratkim, ali upečatljivim videozapisom na Instagramu najavila je pjesmu intrigantnog naziva "Rugoba", a reakcije koje su uslijedile pokazale su da nikoga nije ostavila ravnodušnim.
Album "Bol I Alkohol"
Pjesma "Rugoba" ujedno je i najavni singl za njezin najnoviji studijski album, "Bol I Alkohol". Ovim potezom Prijović nastavlja graditi svoju karijeru nakon što je prethodnim albumom "Devet života" i rasprodanom regionalnom turnejom postavila visoke standarde.
Promotivni video za "Rugobu", objavljen na Instagramu, donosi estetiku visokog stila. Crno-bijeli kadrovi u kojima se pjevačica pojavljuje u glamuroznim i dramatičnim izdanjima, s paž-frizurom, izmjenjujući se s kadrovima muškog modela i luksuznih automobila, drukčiji su od njezinih prethodnih spotova. Sam naziv pjesme, "Rugoba", privukao je veliku pažnju, a tekst govori o neodoljivoj privlačnosti prema muškarcu koji je izvana lijep, ali karakterno loš.
Obožavatelji podijeljenih mišljenja
Objava je u kratkom roku izazvala lavinu komentara, a mišljenja publike potpuno su podijeljena. Dok su joj brojne kolegice, poput Jelene Rozge i Milice Todorović, uputile riječi podrške, fanovi su imali što za reći. Najvatreniji obožavatelji bili su oduševljeni, ostavljajući komentare poput "Mama se vratila!" i "Pojela", hvaleći hrabrost i novu energiju.
Međutim, značajan dio publike izrazio je razočaranje. Mnogima se nije svidio zaokret prema modernijem pop zvuku, a neki od komentara glasili su: "Nema ni jedne poštene narodne pjesme" i "Bolji je prošli album definitivno". Bilo je i onih koji su u novom stilu vidjeli uzimanje uzora od drugih zvijezda, pa se tako pojavilo i pitanje: "Čemu imitiranje Cece? Ostani svoja." Čini se da je pjevačica svjesno riskirala, pomičući granice svog glazbenog izričaja koji se proslavio na temeljima pop-folka. Neki obožavatelji pohvalili su njezin novi izgled s paž-frizurom: "Top frizura" i "Izgledaš kao Monica Bellucci", pisali su.
Bilo kako bilo, Aleksandra Prijović je još jednom dokazala da zna kako privući pažnju javnosti. Singlom "Rugoba" i novim albumom otvorila je novo poglavlje u karijeri koje je već na samom početku izazvalo žustru raspravu. Ostaje pitanje hoće li novi zvuk osvojiti srca stare publike i privući novu.