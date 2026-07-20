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Šokantne scene nakon finala: Legenda Argentine udarila Danija Olma, sve snimljeno

Šokantne scene nakon finala: Legenda Argentine udarila Danija Olma, sve snimljeno
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Foto: ELSA/Getty images/Profimedia

Nije poznato što je prethodilo njihovom sukobu

20.7.2026.
9:37
Sportski.net
ELSA/Getty images/Profimedia
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Finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine završilo je scenama koje su zasjenile samu borbu za naslov. Umjesto sportskog pozdrava nakon utakmice, uslijedio je potpuni kaos na terenu.

Nakon posljednjeg zvižduka igrači i članovi stožera obje momčadi ušli su u žestoke rasprave, a naguravanje je u nekoliko trenutaka preraslo i u fizički sukob.

U središtu prvog incidenta bio je Leandro Paredes, koji se sukobio s Ericom Garcíjom, a u sve se uključio i Gavi. Argentinski veznjak zbog svog je ponašanja dobio brojne kritike, dok su snimke pokazale da nije bio jedini Argentinac koji je prešao granicu.

Nova snimka otkrila je i sukob legendarnog Roberta Ayale, pomoćnika Lionela Scalonija, s Danijem Olmom. Nakon verbalne rasprave Ayala je rukom udario španjolskog veznjaka u lice. Olmo nije uzvratio, već je ostao miran dok su ostali pokušavali smiriti situaciju.

 

 

Nije poznato što je prethodilo njihovom sukobu, a incident se proširio tek nakon snimke s tribina koja je završila na društvenim mrežama.

Španjolska je na kraju slavila 1:0 pogotkom Ferrana Torresa u produžetku i osvojila drugi naslov svjetskog prvaka, no veliko slavlje ostalo je u sjeni ružnih scena nakon utakmice.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Dani Olmo
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