Ponosna baka Alka Vuica prvi put pokazala unuka i uputila mu dirljive riječi

Jedna od naših najpoznatijih kantautorica, Alka Vuica (65), prvi je put na društvenim mrežama pokazala svog unuka. Na Instagramu je podijelila dirljive obiteljske fotografije te emotivnom porukom još jednom pokazala koliko uživa u ulozi bake.

'Voli te Nona Bella'

Pjevačica je objavila dvije fotografije na kojima njezin sin jedinac, Arian Vuica, u naručju drži svog tek rođenog sina. Iako je lice novorođenčeta, prekriveno emotikonom plavog srca, prizori oca koji nježno ljubi i promatra svoje dijete odišu toplinom i ljubavlju. Upravo je ovo prvi put da je Alka svojim pratiteljima pokazala najmlađeg člana obitelji.

Uz fotografije je podijelila i emotivnu poruku: "Ljubavi mala, dobrodošao na ovaj svijet i u našu obitelj. Neka te Bog blagoslovi i čuvaju te anđeli od svakog zla. Nek te svuda prati samo ljubav i dobrota", poručila je svom prvom unuku.

Objavu je zaključila riječima "Voli te Nona Bella", otkrivši tako svoj simpatičan nadimak.

Fotografije su u kratkom roku prikupile brojne reakcije, a u komentarima su se nizale čestitke prijatelja, kolega i pratitelja. Među prvima su se javili Giuliano i Lana Radeljak i brojni drugi koji su ponosnoj baki poželjeli mnogo sreće u novoj životnoj ulozi.

Sreća u domu mladog para

Maleni dječak prvi je sin Alkinog jedinca, 36-godišnjeg glazbenog producenta Ariana Vuice, i njegove supruge, 28-godišnje akademske slikarice i vizažistice Dore Šitum Vuica. Mladi par svoju je ljubav okrunio vjenčanjem u svibnju ove godine, a nekoliko mjeseci kasnije njihova je obitelj postala bogatija za prinovu.

Foto: Antonio Vrbančić

Alka je i ranije otvoreno govorila koliko se raduje ulozi bake te je priznala da jedva čeka provoditi vrijeme s unukom.