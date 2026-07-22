Stigla predivna vijest: Alka Vuica postala baka, sin Arian i Dora Šitum dobili prvo dijete
Partnerica Ariana Vuice, vizažistica Dora Šitum, podijelila je emotivnu fotografiju iz bolnice, čime je otkrila da je postala majka
Poznata hrvatska pjevačica Alka Vuica (65) postala je baka po prvi put. Vijest je potvrdila njezina snaha i sinova partnerica, Dora Šitum (28), koja je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju iz bolnice.
Ovo je prvo dijete za Ariana Vuicu (36), sina legendarne pjevačice i srpskog umjetnika Vuka Vidora (61). Dora je nedavno u intervjuu za Net.hr otkrila kako se osjeća pred sam kraj trudnoće, ali i koliko je Alka uključena u sve pripreme.
„Naša Alka jedva čeka postati baka i uključena je u cijelu priču, volimo i prihvaćamo njene savjete i o svemu uglavnom odlučujemo zajedno“, rekla je Dora, dodajući kako su ona i Arian uzbuđeni zbog roditeljske uloge koja ih uskoro čeka.
Sama Dora također nije skrivala kako se osjeća tijekom trudnoće i što ju je najviše iznenadilo: "Najviše ne iznenadilo koliko se tijelo mijenja i prilagođava stvaranju novog života. Trudnoća zaista je drugo stanje i tek sada shvaćam što je to. Svaka čast svim majkama! ", rekla je.
Sprema se i vjenčanje
Dora je umjetnica koja uspješno spaja slikarstvo i profesionalno šminkanje, a vlasnica je beauty studija te radi kao vizažistica. Arian je krenuo je majčinim stopama i postao jedan od uspješnijih glazbenih producenata mlađe generacije, poznat pod umjetničkim imenom Strapazoot. Podsjetimo, par je imao privatno vjenčanje kod matičara, a sljedeće godine pripremaju i crkveno, "pravo" vjenčanje, kako je sama Dora rekla.