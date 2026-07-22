Stigla predivna vijest: Alka Vuica postala baka, sin Arian i Dora Šitum dobili prvo dijete

Poznata hrvatska pjevačica Alka Vuica (65) postala je baka po prvi put. Vijest je potvrdila njezina snaha i sinova partnerica, Dora Šitum (28), koja je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju iz bolnice.

Foto: Instagram/Screenshot

Ovo je prvo dijete za Ariana Vuicu (36), sina legendarne pjevačice i srpskog umjetnika Vuka Vidora (61). Dora je nedavno u intervjuu za Net.hr otkrila kako se osjeća pred sam kraj trudnoće, ali i koliko je Alka uključena u sve pripreme.

„Naša Alka jedva čeka postati baka i uključena je u cijelu priču, volimo i prihvaćamo njene savjete i o svemu uglavnom odlučujemo zajedno“, rekla je Dora, dodajući kako su ona i Arian uzbuđeni zbog roditeljske uloge koja ih uskoro čeka.

Sama Dora također nije skrivala kako se osjeća tijekom trudnoće i što ju je najviše iznenadilo: "Najviše ne iznenadilo koliko se tijelo mijenja i prilagođava stvaranju novog života. Trudnoća zaista je drugo stanje i tek sada shvaćam što je to. Svaka čast svim majkama! ", rekla je.

Sprema se i vjenčanje

Dora je umjetnica koja uspješno spaja slikarstvo i profesionalno šminkanje, a vlasnica je beauty studija te radi kao vizažistica. Arian je krenuo je majčinim stopama i postao jedan od uspješnijih glazbenih producenata mlađe generacije, poznat pod umjetničkim imenom Strapazoot. Podsjetimo, par je imao privatno vjenčanje kod matičara, a sljedeće godine pripremaju i crkveno, "pravo" vjenčanje, kako je sama Dora rekla.