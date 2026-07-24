Ivana Knoll stigla u Split i odmah privukla pažnju: U plavom korzetu 'zapalila' internet

Najpoznatija hrvatska navijačica i globalna medijska senzacija, Ivana Knoll (33), ponovno je u centru pažnje. Njezin dolazak u Split nije mogao proći nezapaženo, a za to se pobrinula odvažnom modnom kombinacijom koja je odmah postala glavna tema na društvenim mrežama i portalima.

Prošetala je splitskom rivom u jarko plavom korzetnom topu koji je jedva obuzdavao njezine poznate atribute i širokim trapericama. Njezin provokativan i prepoznatljiv stil ponovno je podijelio javnost, no iza naizgled ležerne šetnje i atraktivnog izgleda krije se važan poslovni razlog njezina posjeta gradu.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Od navijačke ikone do DJ pulta

Ivana u Splitu nastupa kao DJ Knolldoll na Europskom prvenstvu u ragbiju 7, koje se održava na stadionu Park mladeži od 24. do 26. srpnja. Influencerica, koja je svjetsku slavu stekla svojim provokativnim navijačkim izdanjima na svjetskim nogometnim prvenstvima, posljednjih godina intenzivno gradi i uspješnu karijeru kao DJ-ica, nastupajući na raznim međunarodnim događanjima. Uoči splitskog nastupa, izrazila je svoje uzbuđenje zbog povratka u grad koji obožava i najavila je "vatrenu atmosferu", otkrivši kako će njezin glazbeni set imati i sportsku temu.