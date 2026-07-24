Vatrena Ivana ponovno oduševila: U Splitu pozirala u minijaturnom kupaćem kostimu

Najpoznatija hrvatska navijačica i svjetska influencerica, Ivana Knöll (34), ponovno je u centru pažnje. Svoj dolazak u Split obilježila je objavom na Instagramu koja je u kratkom roku prikupila brojne reakcije. Ipak, iza atraktivnih kadrova u crnom bikiniju krije se ozbiljan profesionalni angažman koji potvrđuje njezin sve uspješniji zaokret u karijeri.

Ivana Knöll, koja je svjetsku slavu stekla kao "najzgodnija navijačica Svjetskog prvenstva" tijekom natjecanja u Rusiji 2018. i u Katru 2022., posljednjih godina marljivo radi na transformaciji svog javnog imidža. Od vatrene navijačice s tribina, čije su fotografije obilazile svijet, postala je tražena DJ-ica i glazbena producentica.

Pod umjetničkim imenom Knolldoll, specijalizirala se za house i techno glazbu, a njezini nastupi postali su redoviti na prestižnim svjetskim lokacijama. Od festivala kao što su Ultra Europe i Glücksgefühle do ekskluzivnih zabava koje prate utrke Formule 1.

Foto: WILLIAM VOLCOV/Shutterstock Editorial/Profimedia

Svoj dolazak u Split najavila je u prepoznatljivom stilu. Objavila je kratki video iz jacuzzija na terasi s pogledom na splitsku okolicu, uz jednostavan opis "Hello Split". Video u kojem pozira u minijaturnom crnom kupaćem kostimu očekivano je izazvao lavinu komentara njezinih pratitelja diljem svijeta.

Pravi razlog njezinog boravka u gradu pod Marjanom nije ljetni odmor, već nastup na službenom after-partyju velikog sportskog natjecanja - Rugby Europe 7s Championshipa. Riječ je o završnom turniru Europskog prvenstva u ragbiju 7, koji se održava od 24. do 26. srpnja na stadionu Park mladeži.