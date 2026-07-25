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[KVIZ] Koliko se sjećaš događaja i likova iz najpoznatijih horor hitova?

[KVIZ] Koliko se sjećaš događaja i likova iz najpoznatijih horor hitova?
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Foto: Generirao UI

Koji film Alfreda Hitchcocka je postao besmrtan zbog šokantne scene ubojstva pod tušem?

25.7.2026.
18:41
Webcafe.hr
Generirao UI
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Jeziva glazba, napeti kadrovi, povremeni vrisak iz mraka... Svijet horor filmova priča je o strahu, neizvjesnosti i katarzi, puna kultnih scena i čudovišta koja oblikuju noćne more svakog gledatelja. No, koliko se sjećate ključnih pravila preživljavanja, imena ubojica i citata koje ste čuli? Razlikovanje motiva različitih negativaca nije samo stvar znatiželje, već i ključ razumijevanja kako stvoriti uspješnu filmsku večer jeze.

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