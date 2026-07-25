[KVIZ] Koliko se sjećaš događaja i likova iz najpoznatijih horor hitova?

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Jelenji pun Mjesec donosi sudbinske promjene za ova četiri znaka: Jednom ne gine prekid veze
Koji film Alfreda Hitchcocka je postao besmrtan zbog šokantne scene ubojstva pod tušem?
Jeziva glazba, napeti kadrovi, povremeni vrisak iz mraka... Svijet horor filmova priča je o strahu, neizvjesnosti i katarzi, puna kultnih scena i čudovišta koja oblikuju noćne more svakog gledatelja. No, koliko se sjećate ključnih pravila preživljavanja, imena ubojica i citata koje ste čuli? Razlikovanje motiva različitih negativaca nije samo stvar znatiželje, već i ključ razumijevanja kako stvoriti uspješnu filmsku večer jeze.