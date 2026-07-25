[KVIZ] Koliko se sjećaš događaja i likova iz najpoznatijih horor hitova?

Jeziva glazba, napeti kadrovi, povremeni vrisak iz mraka... Svijet horor filmova priča je o strahu, neizvjesnosti i katarzi, puna kultnih scena i čudovišta koja oblikuju noćne more svakog gledatelja. No, koliko se sjećate ključnih pravila preživljavanja, imena ubojica i citata koje ste čuli? Razlikovanje motiva različitih negativaca nije samo stvar znatiželje, već i ključ razumijevanja kako stvoriti uspješnu filmsku večer jeze.