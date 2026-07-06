Neviđena scena! Ronaldo optužio novinara da ga mrzi pa ga natjerao na pitanje
Ronaldo ga je otvoreno izazvao da postavi pitanje,
Cristiano Ronaldo ponovno je bio glavna figura, ali ovaj put izvan terena. Na konferenciji za medije uoči okršaja Portugala i Španjolske, 41‑godišnja zvijezda stvorila je napetu, gotovo neugodno zabavnu scenu prozvavši brazilskog novinara Marcela Bechlera i optuživši ga da ga “ne voli”.
Cristiano Ronaldo: “I challenge that guy there, to ask a good question, since he doesn't like me.”— TC (@totalcristiano) July 5, 2026
Marcelo Bechler: “What's the hardest thing about a World Cup at 41 years old?”
Cristiano: “Talking to those, who don't like me mainly, and you're one of them, I know.” pic.twitter.com/xaykr4IGKN
Ronaldo ga je otvoreno izazvao da postavi pitanje, a Bechler je uz osmijeh odgovorio i upitao što je najteže na Svjetskom prvenstvu u njegovim godinama. No Portugalac nije popustio:
“Najteže je razgovarati s nekima od vas… pogotovo s onima koji me ne vole.”
Tek nakon toga dotaknuo se nogometa. Rekao je da igranje s 41 godinom traži odricanja, prilagodbe i svjesnost da više nije isti igrač kao nekad, ali je dodao ono što najviše voli naglasiti:
“I dalje zabijam golove.”