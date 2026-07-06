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USUSRET ŠPANJOLSKOJ /

Neviđena scena! Ronaldo optužio novinara da ga mrzi pa ga natjerao na pitanje

Neviđena scena! Ronaldo optužio novinara da ga mrzi pa ga natjerao na pitanje
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Foto: Cody Grubbs/Sipa USA/Profimedia

Ronaldo ga je otvoreno izazvao da postavi pitanje,

6.7.2026.
11:57
Sportski.net
Cody Grubbs/Sipa USA/Profimedia
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Cristiano Ronaldo ponovno je bio glavna figura, ali ovaj put izvan terena. Na konferenciji za medije uoči okršaja Portugala i Španjolske, 41‑godišnja zvijezda stvorila je napetu, gotovo neugodno zabavnu scenu prozvavši brazilskog novinara Marcela Bechlera i optuživši ga da ga “ne voli”.

 

 

Ronaldo ga je otvoreno izazvao da postavi pitanje, a Bechler je uz osmijeh odgovorio i upitao što je najteže na Svjetskom prvenstvu u njegovim godinama. No Portugalac nije popustio:

“Najteže je razgovarati s nekima od vas… pogotovo s onima koji me ne vole.”

Tek nakon toga dotaknuo se nogometa. Rekao je da igranje s 41 godinom traži odricanja, prilagodbe i svjesnost da više nije isti igrač kao nekad, ali je dodao ono što najviše voli naglasiti:

“I dalje zabijam golove.”

Cristiano RonaldoSvjetsko Prvenstvo 2026.
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