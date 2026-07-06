Navijačica opsovala na SP-u i postala hit: Otkriveno tko je ona i kako je došlo do te reakcije

Tijekom dramatične utakmice između Hrvatske i Portugala, posebno se istaknuo trenutak kada je Hrvatskoj poništen pogodak u 103. minuti. Odluka je izazvala veliko nezadovoljstvo među navijačima, a emocije su bile vidljive i na tribinama.

Jedna navijačica nije mogla sakriti ljutnju pa je svoju frustraciju izrazila psovkom na engleskom jeziku, što su kamere uspjele zabilježiti. Snimka tog trenutka vrlo se brzo proširila društvenim mrežama, gdje je izazvala brojne komentare i reakcije.

Mnogi su se poistovjetili s njezinom reakcijom, smatrajući je iskrenim prikazom navijačkih emocija u napetim trenucima utakmice.

Sada je otkriveno i tko je namrštena navijačica čija je reakcija tijekom utakmice Hrvatske i Portugala postala viralna.

Tko je Marina?

Riječ je o Marini Kalinić, Hrvatici koja još od djetinjstva živi u Sjedinjenim Američkim Državama, točnije u New Jerseyju.

Marina je u Ameriku otišla nakon završetka srednje škole, zagrebačkog MIOC-a, a ondje je godinama gradila karijeru u informatičkom sektoru. Ljubav prema tehnologiji, kako se doznaje, naslijedila je od svoje majke Dinke Kalinić, koja je ostvarila uspješnu karijeru u IBM-u.

Nakon što je njezina reakcija s tribina obišla društvene mreže i privukla veliku pažnju javnosti, Marina je gostovala u podcastu Croatians Online. Ondje je prvi put detaljnije progovorila o videu koji ju je neočekivano proslavio.

'Odmah sam znala'

Kako tvrdi, već u trenutku kada je sudac otišao pregledati snimku, ona i njezina sestra bile su uvjerene da se Hrvatskoj ne piše ništa dobro.

"Čim sam vidjela taj zadnji gol i da idu na VAR, sestra i ja smo se pogledale i rekle, gotovo je, naći će nešto", ispričala je.

Iako je konačan ishod utakmice bio razočaravajući, Marina kaže kako joj je drago što su kamere zabilježile iskrene emocije s tribina.

"Kanadski i portugalski navijači rekli su nam da smo najbolji navijači. To mi je velika čast. Ponosna sam što je kamerman uhvatio taj trenutak i emocije koje pravi navijači osjećaju", poručila je Marina.