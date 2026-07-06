[KVIZ] Provjeri svoje znanje o dvorcima u Hrvatskoj i pokušaj imati sve točno

Od romantičnih kula Hrvatskog zagorja pa sve do prkosnih utvrda na jadranskoj obali, Hrvatska je zemlja dvoraca, utvrda i kurija koji šapuću priče o kraljevima, vitezovima i legendama. Mnogi će s ponosom reći da poznaju ljepotu Trakošćana ili priču o Velikom Taboru, no znate li doista prepoznati ključne povijesne ličnosti, arhitektonske tajne i dramatične događaje skrivene unutar njihovih drevnih zidina?