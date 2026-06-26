Astrologinja o tome što čeka Hrvatsku protiv Gane: Otkrila je postoji li mogućnost pobjede

Sutra, 26. lipnja 2026., Hrvatsku očekuje treća i ujedno odlučujuća utakmica skupine u kojoj će Vatreni na Svjetskom prvenstvu u Philadelphiji odmjeriti snage s Ganom. Navijači diljem zemlje već se pripremaju za nogometnu večer, od kafića i gradskih trgova pa sve do kućnih dnevnih boravaka, gdje će se utakmica pratiti u 23:00 po našem vremenu, uz uobičajenu dozu napetosti i navijačke euforije.

Uoči ovog ključnog dvoboja, kontaktirali smo astrologinju Anđelku Subašić kako bi nam otkrila što bi, prema astrološkim tumačenjima, moglo čekati hrvatsku reprezentaciju u ovom zahtjevnom susretu koji odlučuje o nastavku natjecanja.

Budući da 30. lipnja stiže pun Mjesec, Anđelka za navijače ima optimističnu prognozu, a prema njezinim riječima to bi mogao biti i dobar znak za Vatrene.

"Pod okriljem punog Mjeseca, veliko slavlje hrvatskih navijača ovdje doma i u dijaspori", otkrila nam je.

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Kaotični srpanj?

Podsjetimo, astrologinja Anđelka tijekom svoje ranije prognoze za utakmicu protiv Engleske za Net.hr dotaknula se i šireg konteksta Svjetskog prvenstva, gdje je spomenula kako bi se najveće drame mogle odvijati upravo u srpnju.

Naime, budući da 28. lipnja Mars ulazi u Blizance, gdje se već nalazi Uran, astrologinja ističe da bi to moglo donijeti razne nemire, nesreće, eksplozije i općenito teže dane, pri čemu bi srpanj mogao biti posebno izazovan, a time i sami kraj Svjetskog prvenstva.

"Takvi aspekti često se povezuju s eksplozijama, nesrećama i naglim događajima. Kada je sve to još u kvadratu s Venerom, ne govorimo o miru. Venera inače predstavlja mir, ali kada je pod napetim aspektima, to može upućivati na nemire, sukobe i ratove", zaključila je Anđelka.