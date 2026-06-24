Retrogradni Merkur donosi oluju ovim znakovima: Emocije pljušte, bivši se vraćaju

Spremite se za godinu dubokih emocionalnih urona i povrataka iz prošlosti. Godina 2026. donosi tri razdoblja retrogradnog Merkura, a astrolozi upozoravaju da će ovaj put biti drugačije.

Fokus se s tehnologije prebacuje na osjećaje i intuiciju. Sva tri ciklusa odvijat će se u vodenim znakovima, što obećava intenzivno, ali ljekovito putovanje u vlastitu nutrinu.

Godina vodenih iskušenja

Planet komunikacije, Merkur, triput će se kretati unatrag, donoseći sa sobom poznati kaos, no ovaj put obojen dubokim emocijama.

Prvi ciklus očekuje nas od 26. veljače do 20. ožujka u Ribama, ljetni od 29. lipnja do 23. srpnja u Raku, a jesenski finale od 24. listopada do 13. studenog u Škorpionu.

Ciklusi u vodenim znakovima tjeraju nas da se suočimo s potisnutim. Ovo je prilika za reviziju i iscjeljenje. Nostalgija će biti snažna, a bivši partneri mogli bi se vratiti, stoga je preporučljivo usporiti i preispitati odluke prije nego što djelujete.

Foto: ChatGPT

Ljetni retrogradni Merkur u Raku: Povratak u prošlost

Ljetni retrogradni Merkur, od 29. lipnja do 23. srpnja, događa se u osjetljivom Raku, znaku doma, obitelji i korijena. Pripremite se na pojačanu sentimentalnost, nostalgiju i možda pokoju suzu.

Ovo razdoblje izvlači na površinu pitanja sigurnosti i pripadnosti. Obiteljske tajne mogu isplivati, a odnosi s najbližima bit će na testu.

Iako se možete osjećati razdražljivo i poželjeti se povući u svoju ljušturu, ključno je povezati se s ljudima koji vam pružaju podršku. Izbjegavajte velike odluke o nekretninama i budite izuzetno strpljivi u obiteljskim razgovorima.

Ovan

Fokus se prebacuje na obitelj i dom, gdje bi se mogle ponovno otvoriti stare teme. Moguć je i susret s prijateljima iz djetinjstva, što će vas natjerati da se povežete sa svojim unutarnjim djetetom. Izbjegavajte impulzivne odluke vezane za preseljenje.

Rak

Vi ste zvijezda ovog retrogradnog Merkura. Iako može biti naporno, ovo je nevjerojatna prilika za ponovno otkrivanje sebe.

Stari hobi ili stil koji ste voljeli mogao bi se vratiti u vaš život, a susret s nekim iz daleke prošlosti mogao bi vam promijeniti perspektivu.

Foto: ChatGPT

Vaga

Problemi se javljaju na poslovnom planu. Moguće su frustracije zbog zastoja, problema s ugovorima i dokumentacijom. Stari projekt mogao bi dobiti novu priliku.

Iako su mogući komunikacijski gafovi, vaš će vam šarm pomoći da sve okrenete u svoju korist.

Jarac

Izazovi se pojavljuju u partnerskim odnosima. Neraščišćeni računi iz prošlosti, poslovni i privatni, dolaze na naplatu. Partner bi mogao pokrenuti razgovor za koji ste mislili da je završen. Izbjegavajte svađe i budite spremni na iskrenu komunikaciju.