Utjecaj retrogradnog Merkura se već osjeća: Ovim znakovima je najteže u narednim danima

Ljeto donosi drugi od tri astrološka izazova na koja smo već navikli - retrogradni Merkur. No, ovaj put ne radi se o uobičajenim tehničkim kvarovima i prometnim zastojima.

Od 29. lipnja do 23. srpnja, planet komunikacije prividno će se kretati unatrag kroz osjetljivi, vodeni znak raka, stavljajući naše emocije, obiteljske odnose i osjećaj sigurnosti u prvi plan.

Utjecaj ovog tranzita, koji obećava duboko introspektivno putovanje, počet će se osjećati već od sredine lipnja, a njegov puni rasplet doživjet ćemo tek početkom kolovoza.

Pripremite se za period pojačane nostalgije, povratka duhova prošlosti i neizbježnih razgovora koje ste dugo odgađali.

Što donosi Merkur u osjetljivom znaku Raka?

Dok Merkur inače vlada logikom i činjenicama, njegov boravak u Raku, znaku kojim upravlja promjenjivi Mjesec, bojadisat će našu komunikaciju snažnim emotivnim nabojem.

Misli i riječi bit će isprepletene s osjećajima, što će otežati objektivno sagledavanje situacije. Rak simbolizira dom, obitelj, korijene i našu najdublju potrebu za sigurnošću.

Stoga, ovaj retrogradni period donosi fokus upravo na ta područja. Očekujte da će stari obiteljski nesporazumi ponovno isplivati na površinu, a nerazriješeni odnosi s roditeljima ili rodbinom tražit će svoju završnu riječ.

Nostalgija će biti iznimno jaka; mogli biste se zateći kako listate stare foto-albume, posjećujete mjesta iz djetinjstva ili se ponovno povezujete s prijateljima koje niste vidjeli godinama.

Prema astrološkim analizama, cijela 2026. godina obilježena je retrogradnim Merkurom u vodenim znakovima, što stavlja naglasak na emocionalnu inteligenciju i iscjeljenje.

Ovaj ljetni tranzit u Raku središnje je poglavlje te priče, tjerajući nas da se zapitamo osjećamo li se doista sigurno u svom unutarnjem i vanjskom domu.

Foto: ChatGPT

Ključni datumi i trajanje utjecaja

Iako sam retrogradni hod traje tri tjedna, važno je znati da je cijeli period utjecaja znatno duži. Problemi i teme koje će dominirati tijekom retrogradnosti počet će se nazirati već u takozvanom periodu "predsjene".

12. lipnja: Počinje predsjena. Merkur ulazi u zonu koju će kasnije ponovno prijeći. Obratite pozornost na teme koje se sada pojavljuju.

29. lipnja: Merkur postaje retrogradan. Ovo je vrhunac perioda nesporazuma, kašnjenja i emotivnih preokreta.

23. srpnja: Merkur kreće direktno. Stvari se polako počinju raščišćavati, no i dalje je potreban oprez.

7. kolovoza: Završava postsjena. Merkur izlazi iz retrogradne zone i tek tada možemo reći da smo potpuno "čisti".

Rakovi u središtu kozmičke drame

Kao što je i očekivano, rakovi će najintenzivnije osjetiti ovaj retrogradni Merkur jer se odvija upravo u njihovom znaku. Za njih je ovo razdoblje dubokog osobnog preispitivanja i svojevrsne krize identiteta. Mogli bi se osjećati neshvaćeno, preplavljeno emocijama ili kao da su se vratili na neku staru, prevladanu verziju sebe.

Pitanja "tko sam ja?" i "kuda idem?" bit će sveprisutna. Ovo je kozmički poziv na introspekciju i redefiniranje osobnih ciljeva. Ključno je da rakovi ne donose nagle i velike životne odluke temeljene na trenutnim, burnim osjećajima.

Umjesto toga, ovo je idealno vrijeme za vođenje dnevnika, tišinu i ponovno povezivanje sa svojim unutarnjim glasom. Promjena dolazi iznutra, a ovaj tranzit pruža priliku da se oslobode starih obrazaca koji im više ne služe.

Foto: ChatGPT

Horoskopski znakovi na velikom testu

Osim raka, i ostali kardinalni znakovi, svaki u specifičnom području svog života koje zahtijeva reviziju.

Za ovna, fokus je na četvrtoj kući doma i obitelji. Mogući su nesporazumi s ukućanima, kvarovi u kući ili komplikacije vezane uz nekretnine.

Stari obiteljski obrasci i neriješene teme s roditeljima isplivat će na površinu, tražeći razrješenje. Ovo nije vrijeme za nagle poteze poput preseljenja ili početka renovacije, već za usporavanje i rješavanje temelja na kojima grade svoj život.

Nostalgija bi ih mogla odvesti na putovanje u prošlost, možda čak i do susreta s nekom simpatijom iz djetinjstva.

Vagu ovaj tranzit pogađa u polju karijere i javnog imidža. Komunikacija na poslu bit će otežana, a mogući su nesporazumi s nadređenima ili kolegama.

Projekt na kojem rade mogao bi zahtijevati značajnu reviziju, a ciljevi koje su smatrali jasnima sada će izgledati maglovito. Ovo je period preispitivanja profesionalnog puta i usklađivanja karijere sa stvarnim unutarnjim potrebama.

Stari poslovni kontakti mogli bi se ponovno pojaviti, nudeći novu perspektivu.

Za jarca, retrogradni Merkur aktivira polje partnerstva. Odnosi, kako romantični tako i poslovni, bit će na testu. Stari problemi i zamjerke u vezi koje nisu riješene sada će se vratiti s novom snagom.

Partneri bi mogli ponovno otvarati stare rane, no ovaj put s prilikom za konačno iscjeljenje. Ključ je u strpljivom i iskrenom razgovoru o osjećajima. Slobodni jarčevi mogli bi se ponovno povezati s osobom iz prošlosti, što će im pružiti priliku da sagledaju vlastite obrasce u vezama.