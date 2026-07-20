Stiže najdramatičnija vladavina lava u 12 godina: Ova četiri znaka neće znati što ih je snašlo

Spremite se za dramu, kreativnu eksploziju i lavovsku dozu samopouzdanja. Sezona Lava, koja traje od 22. srpnja do 22. kolovoza 2026., stiže s moćnom energijom koja će obasjati sve horoskopske znakove.

Kao razdoblje kojim vlada Sunce, centar našeg solarnog sustava, ova sezona poziva nas da se vratimo u središte vlastitog bića, da prigrlimo ono što nas čini jedinstvenima i da bez isprike zauzmemo svoje mjesto na životnoj pozornici.

No, ovogodišnja vladavina lava nije samo parada sjaja i glamura. Kozmički utjecaji donose i duboke izazove, borbe za moć i prilike za korjenitu transformaciju koje će testirati našu hrabrost na potpuno novim razinama.

Pojačana energija i veliki snovi

Ovogodišnja sezona lava posebna je po dvostrukom blagoslovu. Ne samo da Sunce prolazi kroz svoj dom, znak Lava, već mu se pridružuje i Jupiter, planet sreće, ekspanzije i obilja, koji je u ovaj znak ušao prvi put nakon 12 godina. Astrolozi ističu da Jupiter pojačava sve što dotakne, pa će njegova prisutnost u Lavu donijeti "supersnažnu" dozu životne energije i poticaj za hrabro samoizražavanje. Cijeli svijet postaje naša pozornica.

Dodatni vjetar u leđa daje i Merkur, planet komunikacije, koji završava svoj retrogradni hod odmah na početku sezone, 23. srpnja, donoseći mentalnu jasnoću i zeleno svjetlo za velike planove. Ovo je vrijeme da se otresu stare sumnje, ožive uspavani talenti i s ponosom pokažu svijetu vlastiti sjaj.

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Skriveni izazovi i borbe za moć

Ipak, tamo gdje je puno svjetla, sjene su dublje. Snažna energija Lava i Jupitera naići će na napetu opoziciju s Plutonom, planetom moći i transformacije, koji se nalazi u inovativnom, ali i buntovnom Vodenjaku.

Prema pisanju portala Girl and Her Moon, ovaj kozmički sukob može na površinu iznijeti borbe za moć, povrijeđene ego i tenzije između osobnih ambicija (lav) i potreba kolektiva (vodenjak).

Cijeloj priči dublji evolucijski sloj daje i ulazak Južnog Mjesečevog čvora u Lava, koji nas poziva da otpustimo zastarjele obrasce ponašanja - potrebu za dokazivanjem, ovisnost o pljesku i strah od toga da nećemo biti viđeni.

Univerzum nas poziva da budemo viđeni, ali ne kroz performans, već kroz istinu. Kao da sve to nije dovoljno, sredinom kolovoza ulazimo u sezonu pomrčina, turbulentno dvotjedno razdoblje brzih i nepredvidivih promjena koje će dodatno uzburkati strasti.

Znakovi u fokusu: Ova četiri znaka osjetit će najsnažniji utjecaj

Bik

Iako Sunce snažno sja na kozmičkom nebu, vaš unutarnji kompas nepogrešivo vas usmjerava prema domu i korijenima. Tijekom sljedećih mjesec dana, fokus vašeg djelovanja bit će usmjeren na obiteljske odnose, uređenje životnog prostora i duboko osluškivanje vlastitih unutarnjih potreba.

Ovo je idealno razdoblje da svu svoju kreativnu energiju uložite u stvaranje sigurnog utočišta koje će vam pružiti mir. Ipak, budite na oprezu jer bi pomrčina Sunca 12. kolovoza mogla djelovati kao snažan reflektor, osvjetljavajući ona mjesta u vašem životu gdje se prečvrsto držite prošlosti ili svjesno prigušujete vlastiti sjaj kako biste ispunili tuđa, često obiteljska očekivanja.

Ključ uspjeha u ovom razdoblju leži u vašoj sposobnosti da ostanete fleksibilni i širom otvorite vrata promjenama koje dolaze.

Lav

Ne bi to bila vaša sezona bez barem malo dramatičnih preokreta i uzbuđenja koji prate vašu vatrenu prirodu. Prisutnost Jupitera u vašem znaku, prvi put nakon dvanaest godina, otvara vrata nevjerojatnim novim prilikama i širi vaše horizonte, no istovremeni kozmički kaos i napeti aspekti s drugim planetima služit će kao nužan uteg koji će vas držati čvrsto prizemljenima.

Kako biste u potpunosti iskoristili ovaj potencijal za osobni rast, morat ćete izaći iz svoje zone komfora, otvoriti srce i prihvatiti određene rizike.

Posebno značajan trenutak bit će pomrčina Sunca u vašem znaku 12. kolovoza, koja djeluje kao snažan kozmički okidač za veliku životnu promjenu i poziv na potpuno energetsko resetiranje.

Ovo je ključno vrijeme da svoj ponos i ego stavite pod svjesnu kontrolu te se duboko uskladite sa svojim autentičnim bićem, dopuštajući svom pravom „ja“ da zasja bez potrebe za vanjskom potvrdom.

Foto: Generirao UI

Škorpion

Iako ste po prirodi skloni povlačenju u privatnost i čuvanju svoje intime, kozmičke sile su u ovom razdoblju odlučile drugačije – predodređeni ste da zasjate punim sjajem upravo kroz rezultate svog predanog rada.

Sezona lava djeluje poput snažnog reflektora koji se okreće izravno prema vašem polju karijere, profesionalnih postignuća i javnog imidža, izvlačeći vas iz sjene u prvi plan.

Sada je pravi trenutak da hrabro zakoračite pod svjetla pozornice i prestanete skrivati svoje jedinstvene talente i vještine od očiju javnosti. Posebno obratite pažnju na pomrčinu Sunca 12. kolovoza, koja bi mogla poslužiti kao katalizator za potpuno neočekivane poslovne prilike ili pak donijeti korjenito restrukturiranje unutar vašeg radnog okruženja.

Ostanite otvoreni i fleksibilni prema svim nadolazećim preokretima; iako promjene mogu djelovati intenzivno, one su tu da vam otvore put prema novim razinama uspjeha.

Vodenjak

Autentičnost je temelj svake snažne i trajne veze, a u ovoj sezoni Lava, ona postaje vaš imperativ. Kozmički reflektor snažno obasjava polje vaših partnerstava, bilo da su ona ljubavna ili poslovna, te vas neumoljivo poziva da se pred drugima pokažete u svojoj punoj, nepatvorenoj cijelosti - sa svim svojim briljantnim vrlinama, ali i ljudskim manama koje vas čine jedinstvenima.

Ovo nije vrijeme za maske ili igranje uloga; budite potpuno iskreni prema sebi i drugima o svojim najdubljim željama, potrebama i osjećajima.

Posebno kritičan trenutak bit će pomrčina Sunca 12. kolovoza, koja bi mogla značajno uzdrmati temelje vaših odnosa, djelujući kao katalizator koji vas tjera da se zapitate što se u tim dinamikama mora korjenito promijeniti kako biste ostali vjerni sebi. Iskoristite ovaj period za duboku introspekciju i hrabre razgovore koji će pročistiti vaš emocionalni prostor.