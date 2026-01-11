Bolnice u Iranu: 'Pretrpani smo mrtvima i ozlijeđenima'. Amerika: 'Pomoć je na putu'

Iran je već 14. noć zaredom zahvaćen masovnim prosvjedima koje je potaknuo gospodarski slom i drastičan pad vrijednosti nacionalne valute. Prosvjedi su prerasli u nasilje, režim je blokirao internet, a prosvjednici pale džamije te zgrade vlade i državne televizije. Prema različitim izvorima, broj poginulih rapidno raste – dok jedni navode najmanje 50 mrtvih, organizacije za ljudska prava izvještavaju o više od 100 poginulih i tisućama uhićenih. Vlasti optužuju SAD za poticanje nereda, dok se u Washingtonu, prema navodima, razmatra i mogućnost vojne reakcije.

Bolnice na rubu snaga

Osoblje triju bolnica u Iranu reklo je za BBC da su njihovi objekti pretrpani mrtvim ili ozlijeđenim pacijentima, dok se nastavljaju veliki prosvjedi.

Liječnik u jednoj teheranskoj bolnici rekao je da je bilo "direktnih pucnjeva u glave mladih ljudi, kao i u njihova srca", dok je liječnik rekao da je očna bolnica u glavnom gradu prešla u krizno stanje.

Dvoje medicinskih radnika koji su razgovarali s BBC-jem rekli su da su liječili prostrelne rane od bojevog streljiva i čahure.

Vjeruje se da su stotine prosvjednika ubijene i ozlijeđene, a mnogi drugi su pritvoreni. BBC Persian potvrdio je identitet 26 osoba, uključujući šestero djece.

Pripadnici sigurnosnih snaga također su ubijeni, a jedna skupina za ljudska prava procijenila je brojku na 14.

BBC Persian je potvrdio da je 70 tijela dovezeno u bolnicu Poursina u gradu Rasht u petak navečer. Mrtvačnica je bila puna pa su tijela odvezena. Vlasti su od rodbine poginulih zatražile 7 milijardi rijala (5.222 funte; 7.000 dolara) kako bi ih pustile na pokop, rekao je bolnički izvor.

BBC-ju i većini drugih međunarodnih novinskih organizacija zabranjeno je izvještavanje unutar Irana, a zemlja je od četvrtka navečer pod gotovo potpunim prekidom interneta, što otežava dobivanje i provjeru informacija.

Bolnički djelatnik u Teheranu opisao je "vrlo strašne scene", rekavši da je bilo toliko ranjenih da osoblje nije imalo vremena za oživljavanje: "Oko 38 ljudi je umrlo. Mnogi čim su stigli do hitnih službi... direktni hici u glave mladih ljudi, također u njihova srca. Mnogi od njih nisu ni stigli do bolnice. "Broj je bio toliko velik da nije bilo dovoljno mjesta u mrtvačnici; tijela su bila složena jedno na drugo. Nakon što se mrtvačnica napunila, složili su ih jednu na drugu u sobi za molitvu".

Bolnički djelatnik rekao je da su mrtvi i ranjeni mladi ljudi: "Nisam ih mogao mnoge pogledati, imali su 20-25 godina."

Društvenim mrežama kruže mučne snimke za koje navode da nisu ni mrtvačnice niti su bolnice, ali se vide crne vreće koje izgledaju kao da su u njima tijela preminulih. Snimke možete pogledati ovdje.

'Pomoć je na putu'

Čini se da američki senatori sada podržavaju američko sudjelovanje u toj zemlji, objavio je Sky News.

"Iranskom narodu: vaša duga noćna mora uskoro završava", naveo je republikanac Lindsey Graham na društvenim mrežama, odgovarajući na objavu New York Timesa.

Trump reposts Lindsey Graham’s tweet warning Iran: ‘Brutality’ against own people ‘will not go unchallenged’ https://t.co/Q1ZWwMZBff pic.twitter.com/0yT356eeVP — New York Post (@nypost) January 10, 2026

"Vašu hrabrost i odlučnost da okončate ugnjetavanje primijetili su (Trump) i svi koji vole slobodu", naveo je i dodao: "Kada predsjednik Trump kaže Učinimo Iran opet velikim, to znači da prosvjednici u Iranu moraju pobijediti ajatolah."

Trump "razumije" da Iran nikada neće biti sjajan s ajatolahom i "njegovim poslušnicima" na vlasti, naveo je Graham.

Objavu je potpisao s "Pomoć je na putu".

POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjednici u Iranu zapalili državnu televiziju i džamiju, bolnice pune ranjenih. Najavljen protuprosvjed