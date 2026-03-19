Jedan od šefova hrvatskog nogometa podnio ostavku

Jedan od šefova hrvatskog nogometa podnio ostavku
Vučemilović-Šimunović je tu dužnost obnašao od 1998. godine

19.3.2026.
14:48
M.G.
Marko Lukunic/PIXSELL
Ante Vučemilović-Šimunović podnio je ostavku na mjestu predsjednika Nogometnog saveza Osječko-baranjske županije. I dalje će ostati prvi dopredsjednik HNS-a i predsjednik Nogometnog središta Osijek.

Vučemilović je podnio ostavku na poziciji na kojoj je bio od 1998. godine jer se planira povući u mirovinu, a sve je objasio u razgovoru za Sportske novosti.

"Mandat člana Izvršnog odbora i prvog dopredsjednika HNS-a istječe mi za tri godine i nakon toga potpuno se povlačim u mirovinu i miran život, više se neću kandidirati", rekao je Vučemilović-Šimunović.

Jedan od šefova hrvatskog nogometa podnio ostavku
Ivan Zadravec, prvi čovjek središta Beli Manastir, naslijedio ga je na poziciji predsjednika Nogometnog saveza Osječko-baranjske županije.

"Umorio sam se, zato sam se odlučio na ostavku. Međutim, zbog kontinuiteta ostavili su ne da budem i dalje u HNS-u i svim institucijama, a ujedno su me imenovali za izvršnog direktora NS Osječko-baranjske županije. Dali smo šansu mladima. Zadravec je vrhunski sportski radnik, delegat u Skupštini HNS-a i na utakmicama SHNL-a, pod njegovim vodstvom toliko se puno napravilo u Baranji, tereni i stadioni. Rođen je za to, a mlad je, županijski je savez u pravom rukama. Ja ću se sad malo odmoriti, ali i ostati uz njega da mu pomognem u stasanju na novoj dužnosti", poručio je.

Ante VucemilovicHnsOstavka
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
