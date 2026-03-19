Jedan od šefova hrvatskog nogometa podnio ostavku

Ante Vučemilović-Šimunović podnio je ostavku na mjestu predsjednika Nogometnog saveza Osječko-baranjske županije. I dalje će ostati prvi dopredsjednik HNS-a i predsjednik Nogometnog središta Osijek.

Vučemilović je podnio ostavku na poziciji na kojoj je bio od 1998. godine jer se planira povući u mirovinu, a sve je objasio u razgovoru za Sportske novosti.

"Mandat člana Izvršnog odbora i prvog dopredsjednika HNS-a istječe mi za tri godine i nakon toga potpuno se povlačim u mirovinu i miran život, više se neću kandidirati", rekao je Vučemilović-Šimunović.

Ivan Zadravec, prvi čovjek središta Beli Manastir, naslijedio ga je na poziciji predsjednika Nogometnog saveza Osječko-baranjske županije.

"Umorio sam se, zato sam se odlučio na ostavku. Međutim, zbog kontinuiteta ostavili su ne da budem i dalje u HNS-u i svim institucijama, a ujedno su me imenovali za izvršnog direktora NS Osječko-baranjske županije. Dali smo šansu mladima. Zadravec je vrhunski sportski radnik, delegat u Skupštini HNS-a i na utakmicama SHNL-a, pod njegovim vodstvom toliko se puno napravilo u Baranji, tereni i stadioni. Rođen je za to, a mlad je, županijski je savez u pravom rukama. Ja ću se sad malo odmoriti, ali i ostati uz njega da mu pomognem u stasanju na novoj dužnosti", poručio je.

