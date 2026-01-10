Bolesni ste? Donosimo popis dežurnih ljekarnih u najvećim hrvatskim gradovima
Provjerite koja ljekarna radi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i gdje se točno nalazi
Kako biste tijekom vikenda uvijek imali pristup potrebnim lijekovima i zdravstvenim proizvodima, pripremili smo pregled dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima. Provjerite koja ljekarna radi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i gdje se točno nalazi.
LJEKARNE ZAGREBA
Dežurne ljekarne u Zagrebu:
Dnevna služba: 7.00 - 20.00 i noćna služba: 20.00 - 7.00:
Gradska ljekarna Zagreb, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3
Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 291
Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1
Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4
Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22
LJEKARNE SPLITA
Dežurne ljekarne u Splitu (0-24):
Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa: Ulica Josipa Pupačića 4
Ljekarne Prima Pharme, adresa: Ul. kralja Stjepana Držislava 22 (Sirobuja SuperKonzum)
LJEKARNE RIJEKE
Dežurne ljekarne u Rijeci:
Ljekarna Jadran - Centar, adresa: Riva 18
Noćno dežurstvo: 20.00 - 7.00
LJEKARNE OSIJEKA
Dežurne ljekarne u Osijeku:
Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7
Dnevno dežurstvo: 13.00 - 20.00 (subota) i 7.00 - 20.00 (nedjelja, blagdani i praznici)
Noćno dežurstvo: 22.00 - 7.00 (svaki dan)
POGLEDAJTE VIDEO: Ana Soldo otkrila trebaju li ljekarnama zaštitari: 'Bitnija je edukacija ljudi'