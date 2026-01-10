Provjerite koje trgovine, pekare i trgovački centri rade ove nedjelje

Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Provjerili smo kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje.

TRGOVINE

KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE.

LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE.

TOMMY - Popis prodavaonica koje su otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.

KAUFLAND - Trgovine će ove nedjelje biti zatvorene.

SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE.

PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.

EUROSPIN - Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.

KTC - Trgovina nedjeljom neće raditi.

PEKARNICE

MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje. Popis možete pogledati OVDJE.

DUBRAVICA - Popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE.

PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.

TRGOVAČKI CENTRI

ZAGREB

ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra bit će zatvorene svake nedjelje u siječnju.

CITY CENTAR ONE - City Center one West radit će ove nedjelje, dok će City Centar one East biti zatvoren.

JOKER - Ovaj trgovački centar bit će zatvoren svake nedjelje u siječnju, uključujući i blagdan Sveta tri kralja, a sve detalje možete provjerite OVDJE.

MALL OF SPLIT - Trgovački centar neće raditi niti jedne nedjelje do kraja siječnja.

RIJEKA

TOWER CENTAR RIJEKA - Sve nedjelje u siječnju su neradne.

OSIJEK

MALL OSIJEK - Trgovački centarje zatvoren svake nedjelje do kraja siječnja.

