Nina Skočak: 'Nasilje nad ženama događa se u mikro momentima naše svakodnevice'

Nasilje nad ženama i dalje je najrašireniji oblik kršenja temeljnih ljudskih prava, ali velik broj slučajeva ostaje neprijavljen. Žene se često boje prijaviti nasilnika zbog straha od eskalacije nasilja, ekonomske ovisnosti, niske razine samopouzdanja ili uvjerenja da im se ne može pomoći.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

22. rujna 1999. godine tragično je prekinut život tri žene. Toga je dana na Općinskom sudu u Zagrebu održana brakorazvodna parnica, na kojoj je Mato Oraškić ubio sutkinju Ljiljanu Hvalec, suprugu Gordanu Oraškić i njezinu odvjetnicu Hajru Prohić, a sudsku zapisničarku Stanku Cvetković teško ranio. Oraškić je osuđen na maksimalnu zatvorsku kaznu od 40 godina, a ujedno je riječ o prvoj presudi s tako dugotrajnom zatvorskom kaznom koja je izrečena u Hrvatskoj od njezina osamostaljenja. U spomen na taj tragični događaj 22. rujna se obilježava kao Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Povodom ovog dana, za Net.hr oglasila se Nina Skočak, mlada političarka i aktivistica koja snažno promiče prava žena i osnaživanje žena, kako u politici, tako i u ostalim sferama društvenog života.

"Većinom kad govorimo o nasilju, mislimo samo na fizičko nasilje. Ali to je samo jedan njegov aspekt. Postoji i ekonomsko nasilje, koje je jako rašireno, zatim emocionalno i psihološko nasilje... Mi smo nekako odrasli u kulturi u kojoj se na takve stvari šuti, u kojoj se uvijek smatralo da je to neka privatna stvar. Susjedi kad čuju nasilje ne reagiraju. Prijateljice, kad vide da druga prijateljica doživljava nasilje, rijetko reagiraju direktno i jasno, nego se čeka da žena sama odluči otići. A to je, po mom mišljenju nedovoljno i krivo. Nasilje se najčešće ne događa u velikim, vidljivim trenucima, nego u mikro momentima naše svakodnevice. I baš tada je važno da ne prešutimo, nego da jasno i glasno kažemo ne.", izjavila je Nina Skočak za Net.hr.

U Hrvatskoj je svakih 15 minuta jedna žena fizički zlostavljana. Zato je važno shvatiti da šutnja nije rješenje. Prijavljivanjem nasilja prekinut će se agonija žrtava i možda spasiti život.

POGLEDAJTE VIDEO: Velika promjena vremena pred vratima: Evo kada stižu kiša i zahladnjenje