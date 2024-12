Natalie Balmix: 'Otišla sam u Srbiju jer mi u Hrvatskoj nitko nije pružio priliku'

Mlada zagrebačka pjevačica Natalie Rajković (26), publici poznatija kao Natalie Balmix, nedavno je za NET.HR podijelila uvid u svoj put i težnje. U intervjuu je govorila o svojoj odluci da se prijavi na regionalni talent show u Srbiji, sudjelovanju na Dori 2025. te razmišljanjima o nadolazećoj generaciji glazbenih umjetnika u Hrvatskoj. Natalie je također govorila o svojim budućim planovima, uključujući izvođače s kojima bi voljela surađivati ​ i kako se nosi s izazovima majčinstva dok nastavlja svoju glazbenu karijeru. Karijeru je započela graditi s 21 godinom kao pjevačica u zagrebačkom svadbenom bendu, označivši početak nečega što će postati uzbudljiva i dinamična karijera. Tijekom godina razvila je vlastiti jedinstveni zvuk i stil, osvojivši obožavatelje diljem regije.

Možete li nam reći više o Vašim počecima i glazbenom putu?

Talent za glazbu isplivao je na vidjelo još kad sam bila vrlo mala. Imala sam jedan rozi plastični mikrofon s kojim sam imala koncerte po kući, a 2019. počela sam nastupati po klubovima i svadbama u jednom bendu. No, u tom svijetu su me sputavali i priječili mi put u mojoj viziji mene. Nisam se osjećala potpunom, vjerovala sam da mogu više od toga i evo me.

Zašto ste se odlučili prijaviti na glazbeni show "IDJshow" u Srbiji, a ne u Hrvatskoj?

U trenutku kada sam se odlučila i bila spremna negdje prijaviti, u Hrvatskoj se nije održavao niti jedan talent show. IDJshow je počeo s prijavama i činilo se riskantno prijaviti se tamo jer tada je to bio nepoznati format te nisam znala u što se upuštam. Na kraju se ispostavio kao najbolji mogući odabir jer IDJVideos produkcija ulaže i raspolaže sa svim resursima koje treba jedan mladi izvođač.

Vidjeli smo Vas na Dori prošle godine ste gdje pokazali svoje iskustvo na sceni. Što možemo očekivati od Vas na Dori 2025. godine?

Prošle godine, moj tim i ja smo zaista dali sve od sebe da ostavimo najbolji mogući utisak i ostanemo zapamćeni. Ponosna sam na sve rezultate od prošle godine i ove godine imamo veliki zadatak nadmašiti sve to. Poanta je da još više uživamo u cijelom procesu i budemo još sretniji. Pjesma "Dijamanti" mi je obilježila karijeru u svakom smislu i sada dolazimo uživati i slaviti život jer na kraju krajeva, što god da se dogodi - život ide dalje.

Zašto ste se odlučili opet prijaviti na Doru, što očekujete od ovogodišnjeg natjecanja?

Period Dore 2024. bio mi je jako lijep i primila sam jako puno ljubavi. Upoznala sam divne ljude od kojih sam puno naučila i uz njih postala ispunjenija. Moram priznati da sam prošle godine kao debitantica imala izuzetno velika očekivanja pa sam na kraju bila razočarana. Kada je prošlo neko vrijeme, shvatila sam da ja imam najmanje razloga biti razočarana jer smo napravili sjajan posao. Ove godine, dolazim zrelija i sretnija, bez očekivanja (možda ponekih tajnih) i želim uživati. Vjerujem da publika zna prepoznati nečiju emociju i uživanje u svemu.

Zašto ste odlučili graditi karijeru u susjednoj državi, a ne na svom teritoriju gdje Vam je sve već otprije poznato? Što Vas je privuklo tamo?

Ne bih se složila da gradim karijeru u susjednoj državi, nego gradim karijeru za čitav Balkan. U Hrvatskoj mi nitko od producenata i izdavačkih kuća nije pružio priliku i pomoć na početku pa sam bila primorana ići "preko". Srećom, publika u Hrvatskoj je prepoznala moj talent i vratila me doma i od tuda je došla ideja za Doru.

Imate duet s makedonskim pjevačima, biste li snimili pjesmu s nekom hrvatskom zvijezdom?

Makedonska verzija moje pjesme "Srebrna krila" je projekt na koji sam baš ponosna. Duete sa srpskim pjevačima nemam zasad. Što se tiče hrvatskih izvođača, želim duet sa Severinom i to nije tajna.

Tko Vam se od pjevača, repera i trepera trenutno ističe na hrvatskoj sceni da biste snimili pjesmu?

Miach i Hiljson. Za kolegicu Miach često dobijem komentare da ličimo ili nas pomiješaju stoga mislim da bi naša suradnja bila kul.

Trenutno ste voditeljica treće sezone IDJ showa, a bili ste kandidat prve. Kakvi su Vam planovi za daljnji razvoj karijere, planirate li se okušati u još nečemu?

Ja sam jako dugo imala želju biti radijska ili televizijska voditeljica. Ukoliko pročešljate moje ime po tražilici, saznat ćete da sam prije ulaska u pjevačke vode bila na radijskim postajama na razgovorima za posao. Kao što sam rekla, IDJShow ulaže u mlade izvođače svim resursima pa su tako i meni ponudili ulogu voditeljice. Planiram se okušati u svemu što želim. Ovisi za što mi se ukaže prilika, a i ovisi što si zaželim jer sve što sanjam mi se, prije ili kasnije, ostvari.

Postoje li razlike u Vašoj karijeri u Srbiji i u Hrvatskoj?

Ne postoji i ne radim razliku, moja karijera je jedna, nije razdvojena po državama.

Kako usklađujete obitelj i posao s obzirom na zahtjeve koje donosi Vaša karijera?

Jako je teško uskladiti sve obaveze i ništa od toga ne bih mogla bez podrške svoje obitelji. Preko tjedna sam obična mama koja vozi dijete u vrtić, odlazi u dućan po namirnice i šeta psa. Vikendom se pretvaram u Natalie Balmix i tako u krug. No, mislim da se dobro snalazim i uživam u svemu. Trudim se zaista.

Trenutno ste u ljubavnoj vezi s Matijom Škalićem, koliko Vam znači njegova podrška i je li bilo teško obnoviti vjeru u ljubav nakon prošlog iskustva?

Matija mi daje podršku i u privatnom životu i u poslovnom. Što se tiče vjere u ljubavi, nakon mog iskustva - svaka bi pobjegla glavom bez obzira i nastavila dalje jer život ide dalje.



Samohrana ste majka, s kojim izazovima se suočavate tijekom odgoja Vašeg sina i kako to utječe na karijeru?

Borim se sa izazovima koje nam svim razvedenim majkama nameće sustav. To zasada ne utječe na moju karijeru, ali me puno inspirira u stvaranju glazbe i pjesama. Trenutno nisam dovoljno velika da imam pokriće za pričati o tome javno, ali nadam se da ću nekad moći.

Koja Vam je bila najteža odluka koju ste donijeli tijekom svoje karijere?

Najteže mi je bilo pronaći sebe. U moru raznih stilova i trendova teško je razlučiti što je najbolje za tebe kao jedinku. Kojim putem i stilom ići? Raditi radio format glazbu? Ličiti srpskoj sceni i žanru? Trebam li ličiti na Rozgu ili Seve? Na kraju sam shvatila da trebam ličiti samo na sebe i izgraditi svoj stil i brend. Svaka odluka u showbiznisu je teška, ali izabrati svoj put je dakako najteža.

Je li Vaš sin postao svjestan činjenice da je mu je majka javna osoba i kako reagira na Vašu karijeru?

Ivan je uključen u sve moje projekte, putovanja, nastupe i pjesme. On sudjeluje i u slušanju demo snimki za moje pjesme i daje svoj sud. On jako voli glazbu i mislim da mu u svakom slučaju imponira kad dođe u vrtić, a svi pjevaju pjesmu njegove majke. Zaljubljena sam u njega i sve što on radi.

Što radite kada niste u studiju, na nastupima ili u ulozi voditeljice u IDJ showu?

Vozim se od jedne do druge lokacije da postanem sve to što ste naveli. Šalim se! Budem kući i radim sve što rade sve majke. Kuham, perem, čistim, igram se i vičem po kući. Jako volim da je u kući sve uredno i čisto, da ukrasi prate svako godišnje doba i da sve miriši. Trudim se i na tom polju. Ispunjena sam kad je sve kako treba.

Što biste htjeli poručiti mladim glazbenim nadama koje se pokušavaju probiti na glazbenoj sceni?

Da puno sanjaju i vjeruju. Budu svoji bez obzira na posljedice. Morate puno sanjati i željeti jer nitko ne može to umjesto vas. Slobodno, dok se tuširate, glumite da ste u Areni na svom koncertu, na Superbowlu ili dajete intervju na press konferenciji Eurovizije. I dobro pazite što želite, može vam se ostvariti.

