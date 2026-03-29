Sedam neočekivanih uzroka vaginalne suhoće u tridesetima: Ne pogađa samo starije žene

Vaginalna suhoća u tridesetima nije rijetka pojava i može imati više uzroka. Iako se često automatski povezuje s menopauzom, to je zapravo česta zabluda. Mnoge žene već u ovoj životnoj dobi mogu primijetiti promjene u vlažnosti rodnice, i to bez ikakve veze s ulaskom u menopauzu. Razlozi su najčešće povezani s hormonima, stilom života, razinom stresa ili određenim lijekovima i navikama.

Važno je razumjeti da vaginalna suhoća nije nešto što treba ignorirati ili smatrati "normalnim teretom" koji se mora podnositi. Osim što može uzrokovati nelagodu u svakodnevnom životu, često utječe i na intimne odnose i opće samopouzdanje. Dobra je vijest da se uz pravilan pristup uzrok može prepoznati, a problem uspješno ublažiti ili potpuno riješiti.

Vaginalna suhoća je vrlo česta. Oko 17 posto žena u dobi od 18 do 50 godina i više od polovice žena u postmenopauzi starijih od 51 godine doživljava tu pojavu. Niža razina estrogena čest je okidač vaginalne suhoće, a menopauza, trudnoća, porod i dojenje mogu utjecati na razinu estrogena. No, postoje i drugi uzroci, uključujući autoimune bolesti, određene životne navike i medicinske ili kirurške tretmane, navodi Livi.

Koji su simptomi vaginalne suhoće?

Najčešći simptomi vaginalne suhoće uključuju:

Vaginalnu nelagodu, osjetljivost i bol

Bol tijekom penetracije

Svrbež u i oko vagine

"Smanjena vlažnost u vagini također može poremetiti ravnotežu vaginalne flore (bakterija koje žive unutar vagine) što može povećati rizik od problema poput infekcija mokraćnog sustava, vaginitisa i bakterijske vaginoze", rekla je dr. Elisabeth Rosen, liječnica specijalizirana za ginekologiju i opstetriciju.

Što uzrokuje vaginalnu suhoću?

Vaginalna suhoća ima niz uzroka, ali često je povezana s proizvodnjom hormona poput estrogena i progesterona. Ovo je sedam neočekivanih uzroka te pojave.

1. Hormonska kontracepcija

"Suhoća rodnice česta je nuspojava hormonskih kontraceptiva. To je zato što se tjelesna proizvodnja estrogena i progesterona, koji kontroliraju proizvodnju vaginalnog sekreta, zamjenjuje sintetičkim hormonima u hormonskoj kontracepciji", objasnila je dr. Rosen.

"Važno je znati da hormonski kontraceptivi mogu utjecati na žensku seksualnu funkciju. Istraživanja pokazuju da oni mogu povećati razinu proteina SHBG, koji 'vezuje' slobodni testosteron: hormon ključan za seksualno uzbuđenje i prirodnu lubrikaciju. Uz potisnutu razinu estrogena, taj proces može dovesti do stanjivanja vaginalnog tkiva (atrofije), oponašajući simptome menopauze čak i u vašim tridesetima", istaknuli su iz Intimine.

2. Agresivne kemikalije i iritansi

Neki proizvodi koje svakodnevno koristimo mogu uzrokovati iritaciju, jer sadrže kemikalije koje narušavaju prirodnu floru intimnog područja. Stoga je važno pri kupovini odabrati one koji su PH uravnoteženi i koji su vrlo kvalitetni te namijenjeni intimnoj njezi.

3. Prečesto pranje

"Neki ljudi misle da je potrebno isprati vaginu vodom. Ali voda ima dehidrirajući učinak. Vagina je vrlo pametna i čisti se sama – to je upravo svrha sekreta i iscjetka. To je potpuno normalno sve dok nije popraćeno boli, nelagodom ili neugodnim mirise", objasnila je dr. Rosen.

Pri pranju vulve vodom nemojte koristiti sapun ili druge higijenske proizvode.

4. Antidepresivi

Primarna uloga SSRI-a (selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina), široko korištene vrste antidepresiva, jest povećanje razine serotonina, ključnog hormona koji stabilizira naše raspoloženje.

"Ali antidepresivi također utječu na receptore za neurotransmiter zvan acetilkolin. To blokira određene nevoljne pokrete mišića i tjelesne funkcije, što može dovesti do vaginalne suhoće.", kazala je dr. Rosen.

Ako osjećate vaginalnu suhoću, možete razgovarati s liječnikom o isprobavanju druge vrste lijekova.

5. Prehrana i životne navike

Na intimno zdravlje može utjecati prehrana, stoga trebate se redovito hidratizirati i imati uravnotežene jelovnike.

Iz Intimine savjetuju da jedete namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama, poput soje ili lana, koje mogu potaknuti proizvodnju prirodnog lubrikanta. Imajte u vidu da na opće blagostanje organizma negativno utječu previše kofeina, pušenje i alkohol.

6. Porođaj, dojenje i rana postporođajna faza

"Ovo nije razlog za zabrinutost. To je sasvim prirodno i proći će. Također možete imati izostanak menstruacije ili menstruaciju koja se nije vratila kao rezultat hormona koji sprječavaju ovulaciju, objasnila je dr. Rosen.

Korištenje lubrikanta na bazi vode može biti dobra ideja, a ako to nije dovoljno, liječnik može propisati lokalni estrogen za privremenu upotrebu.

7. Mentalne blokade i stres

"Kada ste pod stresom, tjeskobni ili emocionalno iscrpljeni, tijelo proizvodi više kortizola, a manje hormona zaslužnih za uzbuđenje. Osim toga, stres nas često 'zaključa' u vlastitim mislima, a ta mentalna blokada sama po sebi može spriječiti vlaženje. Manjak samopouzdanja ili problemi u vezi također su česte prepreke postizanju dovoljne razine uzbuđenja", rekli su iz Intimine.

