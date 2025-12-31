Zlatko Marić dobio dijete s 40 godina mlađom Kolumbijkom, poznat je i spol

Zlatko Marić (65), vlasnik zaštitarske tvrtke Sokol Marić, dobio je dijete, doznaje Večernji list. Sa suprugom Valentinom Echeverri dočekao je kćerkicu, a za spomenuti portal otkrio je kako su joj dali ime Vita Victoria. Djevojčica je rođena 29. studenog, izvijestio je Marić, nazivajući to trenutkom sreće i ljubavi.

Marić i njegova supruga Valentina, koja je od njega mlađa četiri desetljeća, vjenčali su se u lipnju prošle godine. Par je organizirao čak dvije ceremonije – prvo u Valentininom rodnom gradu Bogoti, a potom i na karipskom otočju Turks i Caicos, gdje Marić provodi veći dio godine i gdje posjeduje luksuzne nekretnine koje iznajmljuje elitnoj klijenteli.

Upoznali su se upravo na Turks i Caicosu, mjestu koje je postalo kulisa njihove veze. Valentina Echeverri potječe iz poznate i imućne kolumbijske obitelji koja se godinama bavi proizvodnjom vrhunske kave i posjeduje luksuzne haciende popularne među putnicima i poznatim gostima.

Iz prvog braka sa suprugom Lidijom ima sinove Kristiana i Dominika.

