U 66. GODINI /

Zlatko Marić dobio dijete s 40 godina mlađom Kolumbijkom, poznat je i spol

Zlatko Marić dobio dijete s 40 godina mlađom Kolumbijkom, poznat je i spol
Foto: Boris Scitar/vecernji List/pixsell

Marić i njegova supruga Valentina, koja je od njega mlađa četiri desetljeća, vjenčali su se u lipnju prošle godine

31.12.2025.
14:52
Hot.hr
Boris Scitar/vecernji List/pixsell
Zlatko Marić (65), vlasnik zaštitarske tvrtke Sokol Marić, dobio je dijete, doznaje Večernji list. Sa suprugom Valentinom Echeverri dočekao je kćerkicu, a za spomenuti portal otkrio je kako su joj dali ime Vita Victoria. Djevojčica je rođena 29. studenog, izvijestio je Marić, nazivajući to trenutkom sreće i ljubavi. 

Zlatko Marić dobio dijete s 40 godina mlađom Kolumbijkom, poznat je i spol
Foto: Boris Scitar/vecernji List/pixsell

Marić i njegova supruga Valentina, koja je od njega mlađa četiri desetljeća, vjenčali su se u lipnju prošle godine. Par je organizirao čak dvije ceremonije – prvo u Valentininom rodnom gradu Bogoti, a potom i na karipskom otočju Turks i Caicos, gdje Marić provodi veći dio godine i gdje posjeduje luksuzne nekretnine koje iznajmljuje elitnoj klijenteli. 

Upoznali su se upravo na Turks i Caicosu, mjestu koje je postalo kulisa njihove veze. Valentina Echeverri potječe iz poznate i imućne kolumbijske obitelji koja se godinama bavi proizvodnjom vrhunske kave i posjeduje luksuzne haciende popularne među putnicima i poznatim gostima. 

Iz prvog braka sa suprugom Lidijom ima sinove Kristiana i Dominika.

Zlatko MarićPrinovaObitelj
U 66. GODINI /
Zlatko Marić dobio dijete s 40 godina mlađom Kolumbijkom, poznat je i spol