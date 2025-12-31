Kakva katastrofa od sezone: Ovo se nije dogodilo nikom već 123 godine

Manchester United remizirao je s Wolverhamptonom u 19. kolu engleske Premier lige. United je time nastavio niz promjenjivih rezultata i propustio opravdati ulogu favorita.

United je poveo u 27. minuti golom Joshue Zirkzeea, a izjednačio je Ladislav Krejči u 45. minuti. United je u sudačkoj nadoknadi utakmice još jednom zatresao suparničku mrežu, ali je pogodak Patricka Dorgua poništen zbog zaleđa.

Sve o engleskom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Wolvesima je to bio treći bod ove sezone. Remizirali su s Tottenhamom u gostima, Brightonom doma i sada u Manchesteru. Wolvesi su tako već 19. kolo u nizu ostali bez pobjede čime su postavili negativan rekord. To se nikada nikome nije dogodilo od kada je Premier lige.

Ako gledamo cjelokupnu povijest, posljednji put kada je jedan momčad bila bez pobjede nakon 19 kola je bilo prije 123 godine. U sezoni 1902./1903. Boltonu je to uspjelo.

POGLEDAJTE VIDEO: Europsko prvenstvo u rukometu od 15. siječnja gledajte na RTL-u i platformi Voyo