FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
AJOJ /

Kakva katastrofa od sezone: Ovo se nije dogodilo nikom već 123 godine

Kakva katastrofa od sezone: Ovo se nije dogodilo nikom već 123 godine
×
Foto: Roger Evans/actionplus/profimedia

Wolvesi su tako već 19. kolo u nizu ostali bez pobjede

31.12.2025.
12:12
Sportski.net
Roger Evans/actionplus/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Manchester United remizirao je s Wolverhamptonom u 19. kolu engleske Premier lige. United je time nastavio niz promjenjivih rezultata i propustio opravdati ulogu favorita.

United je poveo u 27. minuti golom Joshue Zirkzeea, a izjednačio je Ladislav Krejči u 45. minuti. United je u sudačkoj nadoknadi utakmice još jednom zatresao suparničku mrežu, ali je pogodak Patricka Dorgua poništen zbog zaleđa.

Sve o engleskom nogometu čitajte na portalu Net.hr. 

Wolvesima je to bio treći bod ove sezone. Remizirali su s Tottenhamom u gostima, Brightonom doma i sada u Manchesteru. Wolvesi su tako već 19. kolo u nizu ostali bez pobjede čime su postavili negativan rekord. To se nikada nikome nije dogodilo od kada je Premier lige.

Ako gledamo cjelokupnu povijest, posljednji put kada je jedan momčad bila bez pobjede nakon 19 kola je bilo prije 123 godine. U sezoni 1902./1903. Boltonu je to uspjelo. 

POGLEDAJTE VIDEO: Europsko prvenstvo u rukometu od 15. siječnja gledajte na RTL-u i platformi Voyo

WolverhamptonManchester UnitedPremier League
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
AJOJ /
Kakva katastrofa od sezone: Ovo se nije dogodilo nikom već 123 godine