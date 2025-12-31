Jeziva aplikacija otkrila što bi bilo da na Zagreb padne atomska bomba: Broj umrlih je stravičan

Usred rasta globalnih tenzija, Moskva je u utorak objavila snimku raspoređivanja hipersoničnog raketnog sustava Orešnik u savezničkoj Bjelorusiji.

Razornu moć Orešnika, koji može nositi i nuklearno oružje, ranije je hvalio ruski predsjednik Vladimir Putin. Naveo je da ga je nemoguće presresti zbog brzine projektila, koja je navodno desetak puta veća od brzine zvuka.

Može gađati ciljeve na udaljenosti i do 5.000 kilometara, a Rusija tvrdi da do Londona može stići već osam minuta nakon raspoređivanja. Dosad upotrebljen tek jednom - protiv cilja u Ukrajini u studenom prošle godine, ali lansiran je bez bojeve glave.

Jeziva aplikacija

Mirror javlja da na internetu postoji jezivi alat kojeg je osmislio povjesničar znanosti i nuklearne tehnologije Alex Wellerstein. Korisnici mogu odabrati bilo koji grad u svijetu, na njega jednim klikom "ispustiti" nuklearnu bombu i gledati kakve bi razorne posljedice napravila.

Isto tako, moguće je izabrati različita oružja s popisa i vrstu eksplozije. Površinska detonacija aktivira se na tlu ili blizu tla, a potom stvara krater i uzrokuje intenzivna lokalna razaranja. Zračna eksplozija pak eksplodira iznad tla i potom stvara daleko veći radijus eksplozije i štetu na zgradama i infrastrukturi.

Moguće testirati i Zagreb

Za potrebe članka, Mirror je kao lokaciju izabrao Canary Wharf na istoku Londona. Simulacija procjenjuje da bi bojeva glava TN 80/81 snage 300 kilotona, inače najsnažnija u francuskom nuklearnom arsenalu, odnijela 353.280 života i ozlijedila više od 1,3 milijuna ljudi.

U simulaciji je korišten i "Castle Bravo" snage 15 megatona, najveći nuklearni test koji su Sjedinjene Države ikad provele. Model sugerira da bi poginulo gotovo 2,4 milijuna ljudi, a ozljede zadobilo njih više od 2,7 milijuna.

Foto: Nukemap/screenshot

Moguće je odabrati i bilo koji hrvatski grad i testirati kakve bi posljedice bile da padne neka od ponuđenih bombi koje nudi aplikacija. Na primjer, procjenjuje se da bi u slučaju zračne eksplozije bombe Tsar, najveće koju je testirao Sovjetski Savez, poginulo 868 tisuća ljudi, a ozljede zadobilo njih 292.550. Aplikacija pokazuje i radijuse zračenja, vatrene kugle, oštećenja od eksplozije i toplinskog zračenja. Više možete proučiti OVDJE.

