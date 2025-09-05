NA POD, ODMAH! /

Neviđeni kaos! Pogledajte što je roj pčela napravio usred utakmice

Neviđeni kaos! Pogledajte što je roj pčela napravio usred utakmice
Foto: Screenshot/x

Suci su brzo reagirali i naredili svima da se bace na tlo dok se situacija ne smiri...

5.9.2025.
14:31
Sportski.net
Screenshot/x
Prijateljski susret u Tanzaniji pretvorio se u pravi kaos kada je ogroman roj pčela prekinuo igru i natjerao nogometaše, suce i medijske ekipe da potrče i legnu na teren kako bi izbjegli ubode.

Incident se dogodio 3. rujna na stadionu Kwaraa tijekom dvoboja City FC Abuje i JKU FC-a. U 78. minuti roj je iznenada sletio s obližnjeg stabla i izazvao paniku.

 

 

Suci su brzo reagirali i naredili svima da se bace na tlo dok se situacija ne smiri. Utakmica je nakon nekoliko minuta nastavljena, no prizori s travnjaka brzo su obišli društvene mreže.

