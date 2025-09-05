Neviđeni kaos! Pogledajte što je roj pčela napravio usred utakmice

Prijateljski susret u Tanzaniji pretvorio se u pravi kaos kada je ogroman roj pčela prekinuo igru i natjerao nogometaše, suce i medijske ekipe da potrče i legnu na teren kako bi izbjegli ubode.

Incident se dogodio 3. rujna na stadionu Kwaraa tijekom dvoboja City FC Abuje i JKU FC-a. U 78. minuti roj je iznenada sletio s obližnjeg stabla i izazvao paniku.

Drama in Tanzania as the game was temporary stopped during the City FC Abuja vs JKU FC match when bees flew over the pitch in the 77th minute 🤣#FootballKE pic.twitter.com/krlzgLQibO — FootballKE🇰🇪⚽️ (@FootballKe_90) September 4, 2025

Suci su brzo reagirali i naredili svima da se bace na tlo dok se situacija ne smiri. Utakmica je nakon nekoliko minuta nastavljena, no prizori s travnjaka brzo su obišli društvene mreže.

