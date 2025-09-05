Hrvatska profitirala kiksom Njemačke: Otvaraju se vrata prolaska skupine na SP-u

Hrvatska večeras od 20:45 igra treću kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Farskih Otoka. Uoči te utakmice, Hrvatska je dobila sjajne vijesti iz Bratislave gdje je Slovačka s 2:0 pobijedila favoriziranu Njemačku i tako izbacila 'Elf' iz Top 10 reprezentacija svijeta po FIFA-inoj ljestvici.

Hrvatska se tako popela na deveto mjesto i zadrži li status jedne od 10 najboljih reprezentacija svijeta do ždrijeba za Svjetsko prvenstvo, u ždrijebu će imati status nositelja. Svjetsko prvenstvo igrat će se u formatu 12 skupina s po četiri reprezentacije, a status nositelja automatski dobivaju tri domaćina SAD, Kanada i Meksiko.

Ostale reprezentacije koje će dobiti status nositelja je devet najbolje plasiranih reprezentacija po FIFA-inoj ljestvici. Hrvatska bi tako u natjecanju po skupinama izbjegla osam najtežih protivnika. U ovom trenutku to su Argentina, Španjolska, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska i Belgija.

