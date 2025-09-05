Nisu svi navijači Dinama sretni zbog velikog dolaska Bennacera: 'Problem je u jednoj stvari...'

Dinamo je u gluho doba noći dogovorio dolazak Ismaela Bennacera, zvijezde AC Milana i alžirskog reprezentativca. Radi se o jednogodišnjoj posudbi s opcijom otkupa. Potez koji se svrstava među najveće u novijoj povijesti kluba.

"Ismael Bennacer pojačat će GNK Dinamo", objavili su Plavi. Nakon liječničkih pregleda slijedi potpis ugovora.

Bennacer iza sebe ima 137 utakmica za Milan, Scudetto iz 2022. i legendarni pogodak Napoliju u četvrtfinalu Lige prvaka. Na Afričkom kupu nacija 2019. bio je proglašen najboljim igračem turnira, a prošlu sezonu odradio je na posudbi u Marseilleu.

Dinamo dobiva igrača s iskustvom Serie A, Lige prvaka i afričke krune pravo pojačanje za najveće izazove, a evo što o tome misle i sami navijači:

"Najveće pojačanje u povijesti kluba... Mišić se neće naigrati pored njega."

"Nevjerojatno da ovakvu vijest čitamo odnosno saznajemo u ove noćne sate."

"Najveće pojačanje u povijesti HNL-a !"

"Ako Kovačević uspije složit desetoricu da rade kao sat, Dinamo će biti nezaustavljiv."

"Boban ne spava!"

"Da Milan ima pravog gazdu nikad ga ne bi pustili..."

"Koliko znam Dinamo je prijavio igrače za Europu... Može li se naknadno prijaviti... Inače, pojačanje u vezi je veliko, iskustvo, zrelost..."

"Kao hajdukovac od srca čestitam!"

