Ugledni talijanski list o dolasku zvijezde Milana u Dinamo: 'U jednoj večeri je sve izgubio'

Zagrebački Dinamo noćas je objavio kako na jednogodišnju posudbu s mogućnošću otkupa ugovora u aktualnog hrvatskog doprvaka dolazi Ismael Bennacer, veznjak Milana. 27-godišnji alžirski reprezentativac član je Milana od 2019. kada je stigao iz Empolija za 16 milijuna eura, a sve do prošle sezone bio je standardni prvotimac Rossonera.

Prošlu sezonu proveo je na posudbi u francuskom Marseillesu gdje je skupio 12 nastupa i upisao dvije asistencije. Za Milan je s druge strane odigrao 178 utakmica i postigao osam golova, a bio je jedan od ključnih igrača u osvajanju Scudetta 2021./22. kao i pohodom u polufinale Lige prvaka sezonu kasnije. O njegovom odlasku u Dinamo piše Gazzetta dello Sport - jedan od najcjenjenijih sportskih listova na svijetu čije je sjedište u Milanu:

Foto: Jonathan Moscrop

"Igrač kojeg je otpisao trener Max Allegri odlazi u hrvatski klub kojeg vodi Zvonimir Boban. On je s Bennacerom razvio snažnu povezanost dok su zajedno bili u Milanu" - napisali su pa dodali: "Bennacer ovog ljeta nije pozvan na Milanovu turneju po Dalekom istoku. Previše je sputavan ozljedama, a možda i previše sličan po ulozi na terenu Modriću, Jashariju i Ricciju, trojici playmakera ovog Milana. Bennacer je povremeno trenirao u Milanellu, imao je i fizičkih problema te je čekao rasplet."

Problem je navodno i njegova velika plaća: "Ugovor od 4 milijuna eura po sezoni, koji Dinamo neće moći u potpunosti pokriti, otežao je njegovu budućnost. Zato Bennacer u kolovozu nije pronašao klub. Mislilo se da će Saudijska Arabija ili Turska biti njegova prirodna odredišta. No stigao je poziv iz Zagreba. Njegova milanska priča tako se približava kraju. Tužan epilog, s obzirom na ono što je značio. Bennacer je stigao iz Empolija 2019. godine i bio je važan dio momčadi tijekom ciklusa Stefana Piolija, s osvojenim Scudettom 2022. i polufinalom Lige prvaka 2023., obilježenim i njegovim vrlo važnim golom protiv Napolija u četvrtfinalu."

Gazzetta je za kraj dodala: "Prva utakmica polufinala protiv Intera bila je prijelomna. Bennacer se tada ozlijedio i od tada više nije bio isti. Okrutna parabola, poput dječje bajke: bila mu je potrebna cijela karijera da bi stigao do vrha, a onda jedna večer da bi sve izgubio."

