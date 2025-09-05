Nevjerojatna priča Bennacera: Otac mu je gladovao, a u nogomet je gledao kao životni spas

Ismaël Bennacer, alžirski reprezentativac i donedavni veznjak talijanskog velikana AC Milana, stigao je u Dinamo Zagreb kao jedno od najzvučnijih pojačanja u novijoj povijesti kluba. Njegov dolazak na Maksimir priča je o nevjerojatnoj upornosti, talentu i žrtvi koja ga je oblikovala u nogometaša svjetske klase.

Skromni počeci i očeva žrtva

Rođen 1. prosinca 1997. u Arlesu na jugu Francuske, Bennacer potječe iz skromne obitelji marokanskog oca i alžirske majke. Njegov put nije bio posut ružama, a ključnu ulogu u njegovom životu odigrao je otac, građevinski radnik koji je radio od zore do mraka kako bi prehranio obitelj. "Patim radeći za vas, jer ne želim da imate isti život kao ja," govorio je sinu, usadivši mu radnu etiku koja ga i danas definira. Ta očeva žrtva postala je Ismaëlova najveća motivacija.

Odrastajući u teškom kvartu, nogomet je za njega bio bijeg i jedini put. Iako inteligentan učenik, sa 16 godina napustio je školovanje kako bi se u potpunosti posvetio karijeri.

Put do vrha: Arsenal, preporod u Italiji i afrička kruna

Njegov talent rano je prepoznao Arsenal, no epizoda u Londonu nije bila uspješna. Nakon teškog debija gdje je bio primoran igrati izvan svoje pozicije, odlučio se za hrabar, ali ključan korak – prelazak u talijanskog drugoligaša Empoli. Tamo je procvjetao, osvojio Serie B i potvrdio status jednog od najperspektivnijih veznjaka Europe.

Vrhunac karijere dosegnuo je u [AC Milanu](https://www.acmilan.com/en), s kojim je 2022. osvojio naslov prvaka Italije. Ipak, trenutak koji ga je lansirao među zvijezde dogodio se 2019. godine, kada je s reprezentacijom Alžira osvojio Afrički kup nacija, a on sam bio proglašen najboljim igračem turnira.

Dinamov motor na terenu

Bennacer je dinamičan, energičan i tehnički potkovan lijevonogi veznjak. Njegove glavne odlike su vizija igre, kontrola lopte i nevjerojatna borbenost. Sposoban je igrati kao dubinski razigravač, ali i u ofenzivnijoj ulozi, a njegova sposobnost da poveže obranu i napad bit će ključna za igru Dinama.

Njegov životni i nogometni put priča je o otpornosti. Od prašnjavih terena Arlesa, preko izazova u Engleskoj do slave u Italiji i Africi, Bennacer je dokazao da se radom i vjerom u sebe mogu ostvariti snovi. Navijači Dinama s pravom očekuju da će njegova klasa donijeti novu dimenziju u igru "Modrih".

