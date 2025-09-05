Dinamo je doveo strašno pojačanje, ali na njega neće moći računati: Postoji veliki problem

Dinamo je noćas objavio dolazak senzacionalnog pojačanja, sjajnog alžirskog veznjaka Ismaela Bennacera iz talijanskog velikana Milana. 27-godišnjak je doveden na jednogodišnju posudbu s opcijom otkupa. Bennacer će zasigurno biti veliko pojačanje za Dinamo, ali i prije nego što potpiše ugovor, jasno je da će Alžirac propustiti barem devet utakmica Modrih.

Alžir će na zimu nastupati na Afričkom kupu nacija, a Bennacer bi trebao biti dio reprezentacije pa će tako propustiti posljednju utakmicu jesenskog dijela prvenstva, onu protiv Lokomotive 20. prosinca. Ovisno o tome koliko će se Alžir zadržati na turniru moguće je da propusti i neke utakmice u drugom dijelu sezone. Osim toga, Bennacer neće moći nastupati za Modre u ligaškoj fazi Europske lige.

Dinamo je već prijavio momčad za taj dio natjecanja prije Bennacerovog dolaska. Problem je i pravilo o domaćim igračima, odnosno igračima koji su veći dio juniorske karijere proveli u akademiji kluba za koji igraju. Modri iz tog razloga za Europsku ligu nisu mogli prijaviti ni Ronaela Pierre-Gabriela. Bennacer bi tako za Modre mogao igrati tek ukoliko Dinamo izbori prolazak u nokaut fazu.

