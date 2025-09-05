Dinamo je doveo strašno pojačanje, ali na njega neće moći računati: Postoji veliki problem
I prije nego što potpiše ugovor, jasno je da će Alžirac propustiti barem devet utakmica Modrih.
Dinamo je noćas objavio dolazak senzacionalnog pojačanja, sjajnog alžirskog veznjaka Ismaela Bennacera iz talijanskog velikana Milana. 27-godišnjak je doveden na jednogodišnju posudbu s opcijom otkupa. Bennacer će zasigurno biti veliko pojačanje za Dinamo, ali i prije nego što potpiše ugovor, jasno je da će Alžirac propustiti barem devet utakmica Modrih.
Alžir će na zimu nastupati na Afričkom kupu nacija, a Bennacer bi trebao biti dio reprezentacije pa će tako propustiti posljednju utakmicu jesenskog dijela prvenstva, onu protiv Lokomotive 20. prosinca. Ovisno o tome koliko će se Alžir zadržati na turniru moguće je da propusti i neke utakmice u drugom dijelu sezone. Osim toga, Bennacer neće moći nastupati za Modre u ligaškoj fazi Europske lige.
Dinamo je već prijavio momčad za taj dio natjecanja prije Bennacerovog dolaska. Problem je i pravilo o domaćim igračima, odnosno igračima koji su veći dio juniorske karijere proveli u akademiji kluba za koji igraju. Modri iz tog razloga za Europsku ligu nisu mogli prijaviti ni Ronaela Pierre-Gabriela. Bennacer bi tako za Modre mogao igrati tek ukoliko Dinamo izbori prolazak u nokaut fazu.
