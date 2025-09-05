Argentinski klub izbačen iz natjecanja zbog divljanja navijača

Argentinski nogometni klub Independiente diskvalificiran je iz Copa Sudamericane 2025. zbog nasilnih sukoba navijača koji su se dogodili tijekom utakmice protiv Universidad de Chilea prije dva tjedna u blizini Buenos Airesa, objavila je u četvrtak Južnoamerička nogometna konfederacija (CONMEBOL).

U sukobima navijača Independientea i Universidad de Chilea u kojima su se koristile i palice i projektili ozlijeđeno je 19 ljudi. Argentinski klub također će morati igrati sljedećih 14 utakmica na CONMEBOL turnirima bez svojih navijača i platiti kaznu od 250.000 dolara, odlučila je Južnoamerička nogometna federacija.

Upravno tijelo izreklo je kaznu i za čileanski klub koji mora platiti 270.000 dolara, a obje momčadi će igrati sedam domaćih utakmica pred praznim tribinama i sedam gostujućih utakmica bez svojih navijača.

Universidad de Chile sada će se plasirati u četvrtfinale, gdje ga čeka Alianz Lima iz Perua.

Odluka je donesena nakon što su službenici otkazali utakmicu 20. kolovoza na stadionu Libertadores de America u Buenos Airesu zbog nedostatka sigurnosti nakon incidenata koji su rezultirali teškim ozljedama i višestrukim uhićenjima.

Za vrijeme utakmice, navijači čileanske momčadi bacali su predmete na lokalne navijače, koji su reagirali ulaskom u gostujući sektor kako bi ih pretukli.

U trenutku prekida utakmice, momčadi su bile izjednačene 1-1, što je išlo u korist čileanske momčadi koja je prvu utakmicu pobijedila 1-0.

