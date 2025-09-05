Stigle 'čestitke': Hajduk opet mora platiti najviše, kažnjena još tri kluba

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 5. kolo SuperSport HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja, objavljeno je na službenoj stranici Supersport HNL-a.

Varaždin - Dinamo (30. kolovoza 2025.)

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 4.500 eura

Varaždin

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 1.800 eura

Hajduk - Rijeka (31. kolovoza 2025.)

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 2.500 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 10.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 12.500 eura

Istra 1961 - Gorica (29. kolovoza 2025.)

Istra 1961

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 700 eura

POOGLEDAJTE VIDEO: Rijeka predstavila novog trenera