Braco Salihamidžić umalo je poginuo prije tri godine, oprostio se i od supruge

Legendarni bosanskohercegovački nogogmetaš i bivši sportski direktor Bayern Munchena Hasan 'Braco' Salihamidžić umalo je smrtno stradao 2022. godine u avionskoj nesreći, otkrio je urednik Bilda Christian Falk u svojoj knjizi "Transfer Insider".

U knjizi je opisan dramatičan događaj iz proljeća 2022. kada su se Salihamidžić i tehnički direktor Bayerna Marco Neppe privatnim avionom vraćali iz Madrida, gdje su bili kako bi pokušali dogovoriti transfer portugalskog superstara Joaoa Felixa, i pilot je neposredno prije slijetanja izgubio kontrolu nad letjelicom.

Nakon što je izgubio kontrolu, plilot je u panici putnicima samo rekao: "Molite se".

Salihamidžić i Neppe bili su u šoku, a pilot je objasnio da se jedna noga stajnog trapa ne može spustiti te da postoji rizik od eksplozije.

Foto: Profimedia

Braco je tada uspio nazvati svoju suprugu Esther, javio joj kakva je situacija i oprostio se od nje.

Na sreću, zrakoplov je ipak uspio sletjeti i putnici nisu ozlijeđeni. Ostala im je samo trauma koju vjerojatno neće zaboraviti do kraja života.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka predstavila novog trenera