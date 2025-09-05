Braco Salihamidžić umalo je poginuo prije tri godine, oprostio se i od supruge
Tri godine kasnije otkriveni detalji nesreće u kojoj je Salihamidžić mogao umrijeti
Legendarni bosanskohercegovački nogogmetaš i bivši sportski direktor Bayern Munchena Hasan 'Braco' Salihamidžić umalo je smrtno stradao 2022. godine u avionskoj nesreći, otkrio je urednik Bilda Christian Falk u svojoj knjizi "Transfer Insider".
U knjizi je opisan dramatičan događaj iz proljeća 2022. kada su se Salihamidžić i tehnički direktor Bayerna Marco Neppe privatnim avionom vraćali iz Madrida, gdje su bili kako bi pokušali dogovoriti transfer portugalskog superstara Joaoa Felixa, i pilot je neposredno prije slijetanja izgubio kontrolu nad letjelicom.
Nakon što je izgubio kontrolu, plilot je u panici putnicima samo rekao: "Molite se".
Salihamidžić i Neppe bili su u šoku, a pilot je objasnio da se jedna noga stajnog trapa ne može spustiti te da postoji rizik od eksplozije.
Braco je tada uspio nazvati svoju suprugu Esther, javio joj kakva je situacija i oprostio se od nje.
Na sreću, zrakoplov je ipak uspio sletjeti i putnici nisu ozlijeđeni. Ostala im je samo trauma koju vjerojatno neće zaboraviti do kraja života.
