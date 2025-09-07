Povratnik u reprezentaciju vraća se u hrvatski kamp: Spreman za Crnu Goru

Kako javlja Večernji list, branič minhenskog Bayerna i hrvatske nogometne reprezentacije Josip Stanišić danas stiže u Zagreb i pridružit će se reprezentaciji na treningu koji počinje u 18 sati.

Izbornik Zlatko Dalić planira ga koristiti na lijevom beku, poziciji koju Stanišić pokriva i u Bayernu, umjesto Borne Sose, koji je podbacio protiv Farskih otoka. Lijevi bek Crystal Palacea bio je najniže ocijenjeni hrvatski igrač prema SofaScoreu, pa je Dalić odlučio promijeniti rješenje na toj poziciji.

Stanišić je u Zagreb stigao nakon što je postao otac po drugi put – početkom godine dobio je sina, a sada i kćer. Zbog tih privatnih razloga propustio je prošlu utakmicu Vatrenih u petak, ali se sada vraća u punom pogonu.

Podsjetimo, Dalićeva press-konferencija održat će se danas u 17:15 na Maksimiru, dok će nešto kasnije, u 18:45, medijima obratiti i Robert Prosinečki, izbornik Crne Gore.

