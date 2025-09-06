Tko će razbiti prokletstvo? Milan i dalje bez vlasnika legendarnog broja

U Milanu se s optimizmom ulazi u novu sezonu, a dolazak Luke Modrića dodatno je podigao atmosferu među navijačima. No, jedan problem i dalje visi nad klubom – već nitko ne želi, niti uspijeva, nositi dres s brojem 9.

Od Van Bastena do Inzaghija

Broj koji je nekoć bio simbol golgeterske moći i pripadao velikanima poput Van Bastena i Weaha, posljednjih je desetljeća postao gotovo uklet. Nakon Pippa Inzaghija, koji je nosio devetku punih jedanaest godina i zabijao u najvažnijim utakmicama, krenuo je niz promašaja. Od Pata pa sve do Matrija, Torresa, Destre, Luiza Adriana, Andree Silve, Higuaina, Piateka, Mandžukića i Jovića – lista je duga, a uspjesi rijetki.

Jedini koji je u novije vrijeme donekle uspio probiti kletvu bio je Olivier Giroud. U tri sezone zabio je važne golove i donio Milanu naslov prvaka, ali ni nakon njegova odlaska nitko nije pokazao interes za nasljedstvo.

Što dalje?

Ironija je da u više od stotinu godina povijesti Milana još nikada nije postojala sezona bez 'devetke' – sve do sada. Umjesto borbe za čast nošenja tog broja, danas vlada strah od prokletstva koje ga prati.

Hoće li Modrićeva generacija napokon dobiti napadača koji će razbiti taj niz? Za sada, devetka u svlačionici Milana ostaje prazna – i možda je tako, barem privremeno, najbolje.

