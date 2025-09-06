ponovno /

Serija se nastavlja: Marc Márquez upisao osmu pobjedu zaredom na domaćem terenu

Foto: Jose Breton

Stariji brat Marquez iskoristio pogrešku mlađeg brata Marqueza

6.9.2025.
18:31
Tonko Medvedec
Jose Breton
Španjolac Marc Marquez (Ducati) ostvario je svoju osmu uzastopnu pobjedu u Svjetskom prvenstvu klase motogp slavljem u sprinterskoj utrci za Veliku nagradu Katalonije, a za šesterostrukog svjetskog prvaka ovo je već 11. ovosezonska pobjeda.

Marc Marquez se okoristio pogreškom svog mlađeg brata Alexa (Ducati-Gresini) koji je pao četiri kruga prije kraja utrke dok je bio u sigurnom vodstvu. 

Drugo je mjesto osvojio Francuz Fabio Quartararo (Yamaha), a treće Talijan Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).

U ukupnom redoslijedu Marc Marquez sada ima 467 bodova, čak 187 više od Alexa Marqueza te bi svoj sedmi naslov svjetskog prvaka mogao osigurati već za tjedan dana kana je na programu utrka za VN San Marina.

