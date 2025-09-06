Srbija ponovila hrvatski scenarij: Teškom mukom do minimalca u gostima

Srpska nogometna reprezentacija pobijedila je u Rigi Latviju s minimalnih 1-0 u sklopu skupine K kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine.

Utakmica je odlučena već u 12. minuti kada je jedini pogodak na susretu postigao Dušan Vlahović. Tada je napadač Juventusa sa skoro 20 metara precizno potegnuo i naciljao domaću mrežu. U prvom dijelu susreta Srbija je postigla još jedan pogodak, efektno i vrlo lijepo je poentirao Jović, ali je gol poništen zbog zaleđa.

Imala je Srbija mnogo prilika postići drugi pogodak i time riješiti utakmicu, ali je sve do samog kraja strahovala za pobjedu. Tri važna boda i minimalnu prednost je ipak sačuvala. Srbija još uvijek nije primila pogodak u kvalifikacijama.

Srbija nakon tri odigrane utakmice ima dvije pobjede i remi, a sa sedam bodova se nalazi na drugom mjestu ljestvice. Prva je Engleska s maksimalnih devet bodova, dok je Latvija pretposljednja s četiri boda.

U ovoj će skupini od 18 sati igrati još Engleska i Andora.

