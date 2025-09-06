KRATKA EPIZODA /

Hrvatskom beku raskinut ugovor nakon šest utakmica: Znači li ovo dolazak u Dinamo?

Hrvatskom beku raskinut ugovor nakon šest utakmica: Znači li ovo dolazak u Dinamo?
Foto: Profimedia

Rumunjski mediji prenose kako je nakon samo šest utakmica struka Cluja nezadovoljna hrvatskim bekom

6.9.2025.
16:11
Sportski.net
Profimedia
Antonio Bosec nakon samo dva mjeseca raskinuo je ugovor s rumunjskim Clujom. Bosec je u srpnju potpisao za rumunjskog prvoligaša nakon što mu je istekao ugovor sa Slaven Belupom.

Rumunjski mediji prenose kako je nakon samo šest utakmica struka Cluja nezadovoljna hrvatskim bekom pa ga je novi trener Andrea Mandorlini izbacio iz momčadi, a sad je uslijedio i raskid ugovora. Pod Danom Petrescuom, Bosec je odigrao četiri utakmice u Europi i dvije u ligi, a njegovim odlaskom više nije nastupio. 

 

 

Sve o hrvatskim nogometašima pratite na portalu Net.hr

Jučer se pojavila informacija da Mario Kovačević želi dovesti Boseca u Dinamo jer je Plavima potreban desni bek nakon što se više ne računa na Ronaëla Pierre-Gabriela. Prijelazni rok u Hrvatskoj je gotov, ali kako je Bosec sad slobodan igrač, Dinamo ga može potpisati. 

DinamoCfr Cluj
