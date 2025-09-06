Tko kaže da je kasno? Bivši vratar Serie A vraća se nogometu sa 82 godine!

Kad je 1983. objavio kraj karijere, činilo se da će Lamberto Boranga zauvijek zatvoriti vrata nogometnih travnjaka. No, 41 godinu kasnije, u 82. godini života, bivši vratar Fiorentine i Perugie sprema se ponovno stati na gol – i to za sedmoligaški klub Trevi, s kojim je posebno povezan.

Boranga, licencirani kardiolog i specijalist sportske medicine, već mjesec dana ozbiljno trenira za povratak. U formu ga vraća Marco Bonaiuti, bivši trener vratara Intera i dugogodišnji trener Interovog bivšeg golmana Samira Handanovića.

'Treniram četri puta tjedno'

'Imam dobar osjećaj, ali ne znam hoću li moći odigrati cijeli susret. Ne želim izgledati kao klaun, odluka je na treneru. Ja to radim kako bih naglasio da je biološka dob jedno, a ono na papiru drugo. Ima dana kada se osjećam kao da imam 50 godina. Treniram četiri puta tjedno, od čega jedan trening maksimalnim intenzitetom', rekao je Boranga.

Ovo nije marketinški trik jer Boranga trenira ozbiljno, uz pomoć stručnjaka iz Perugie, i uvjeren je da može biti konkurentan. Nogomet mu je, kaže, u mladosti pomogao da pronađe disciplinu i usmjeri se, a sada, u poznim godinama, i dalje mu daje smisao i motivaciju. 'Bio sam malo rastresen kao mladić, a nogomet mi je nevjerojatno pomogao da sazrijem', dodao je.

🧤 82-year-old goalkeeper Lamberto Boranga is training to make a comeback in the Italian 7th tier with Trevi



He played 250 games in Serie A/B during the 1960/70s and puts his longevity down to a good diet & regular exercise (specifically including s*x!)



What a force of nature pic.twitter.com/6bBzRt5nJN — Calcio England (@CalcioEngland) September 4, 2025

Boranga nije prestajao s natjecanjem ni nakon završetka profesionalne karijere. Nastupao je u veteranskoj atletici, osvajao medalje i obarao rekorde u troskoku i skoku u dalj, a 2012., uoči 70. rođendana, postavio je svjetski rekord u svojoj kategoriji troskokom od 10,75 metara. Dosad je na europskim i svjetskim veteranskim prvenstvima osvojio deset medalja, uključujući pet zlata.

Otkrio svoje trikove

Njegova životna filozofija je jednostavna: zdrava prehrana, puno treninga, bez alkohola i cigareta i redovna fizička aktivnost. 'Malo, ali kvalitetne hrane; soja mlijeko, lagana večera, šetnja nakon obroka. To je moj recept', otkrio je.

Nakon posljednjeg nastupa 2020. u dresu Marottesea, činilo se da je zauvijek objesio rukavice o klin. No, ove jeseni, čovjek rođen davne 1942. ponovno će stati među vratnice i pokazati da su godine – doista samo broj.

