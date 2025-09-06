Francuzi u očaju: Ousmane Dembele saznao šokantnu vijest

Na kvalifikacijskoj utakmici Ukrajine i Francuske u Wroclawu, za odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo, ozlijedio se ponajbolji francuski reprezentativac Ousmane Dembele.

U igru je Dembele ušao početkom drugog poluvremena, ali je zbog ozljede morao napustiti travnjak u 81. minuti. Igru je Dembele napustio uz šepanje i bolnu grimasu, a sve uslijed ozljede zadnje lože. Prve prognoze govore da će Dembele izvan nogometnih terena biti između mjesec i mjesec i pol dana.

Francuska je pobijedila Ukrajinu 2-0 što je aktualnom svjetskom doprvaku bila prva utakmica u kvalifikacijskoj skupini D gdje se još nalaze Island i Azerbajdžan. Strijelci su bili Olise i Mbappe.

Ova ozljeda ujedno znači da će PSG na početku nove sezone Lige prvaka biti bez svog ponajboljeg igrača i da će bez Dembelea krenuti u obranu naslova pobjednika ovog elitnog natjecanja.

