Sad je i službeno: Smolčić otišao u Tursku kod Brune Petkovića

Turski nogometni prvoligaš Kocaelispor službeno je objavio da je u svoje redove doveo 25-godišnjeg hrvatskog obrambenog igrača Hrvoja Smolčića koji će do kraja sezone igrati na posudbi iz Eintrachta.

Nekadašnji nogometaš i kapetan Rijeke napustio je hrvatski nogomet 2022. godine kada da je preselio u Eintracht iz Frankfurta. U tom je klubu ukupno skupio 20 prvenstvenih nastupa uz jedan pogodak, dok je prošle sezone na posudbi igrao u LASK-u iz Linza.

Sada odlazi na novu posudbu, a u Kocaelisporu će se pridružiti Bruni Petkoviću koji je ovog ljeta iz Dinama preselio u turskog prvoligaša. Kocaelispor nakon četiri odigrana kola ima jedan remi i tri poraza te se nalazi na 15. mjestu ljestvice. Oba prvenstvena pogotka za Kocaelispor je postigao Petković.

Hrvoje Smolčić je u karijeri prošao reprezentativne uzraste zaključno s U21 momčadi, a njegov mlađi brat Ivan Smolčić je dan ranije ostvario premijerni nastup za seniorsku reprezentaciju te je u igru ušao u završnici kvalifikacijskog dvoboja u Torshavnu između Farskih otoka i Hrvatske.

